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Головна політика У Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID

У Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID

Юлія Юліна
29 січня, 2025 середа
16:17
політика екстренка

З огляду на тимчасове припинення фінансування USAID Україна розпочала консультації з європейськими колегами про можливе заміщення американської допомоги

Зміст

Про це йдеться у заяві комітету ВР із питань гуманітарної та інформаційної політики.

Там наголосили, що сподіваються на відновлення співпраці з USAID, адже за підтримки Агентства в Україні реалізували багато важливих проєктів.

"Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики висловлює свою рішучу підтримку продовженню співпраці між Україною та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програми, які впроваджуються та функціонують за сприяння USAID, мають важливе значення для зміцнення демократичних інститутів, розвитку незалежних медіа та громадянського суспільства в Україні", - йдеться у заяві.

При цьому у ВР визнали, що "масштаб проблем, з якими стикнулась Україна і десятки інших країн у зв’язку з припиненням американської допомоги, значно більший, ніж може здатися".

У парламенті підкреслили, що українські організації та інші суб’єкти, які отримували гранти від USAID, не мали часу підготуватися до таких різких змін. Тож поки США проводять аудит, Україна почала терміново шукати інші шляхи фінансування.

"На парламентському рівні вже розпочато консультації з європейськими колегами про можливе заміщення американської допомоги — хоча б на той час, поки у Вашингтоні не будуть ухвалені остаточні рішення", - йдеться в заяві.

Водночас у ВР врахували, що після проведення аудиту на нормалізацію ситуації з фінансуванням може знадобитися до пів року.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.

ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
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