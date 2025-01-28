Заступниця голови ОП Верещук про тимчасове припинення фінансування USAID: "Не може не бентежити"

Про це вона написала у Telegram.

За словами посадовиці, те, що USAID зупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні, – неочікувана та неприємна новина як для влади, так і для громадського сектору, однак це не перше й не останнє випробування, яке Україна має здолати.



"Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо", - заявила Верещук.



"Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні", - додала вона.



До стабілізації ситуації посадовиця закликала проєктні команди зберегти людей і напрацювання.