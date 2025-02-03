У Вашингтоні закрили головний офіс USAID, працівників поінформували електронною поштою, – CNN

Про це пише CNN.

"За наказом керівництва Агентства головний офіс USAID у будівлі Рональда Рейгана у Вашингтоні, округ Колумбія, буде закритий для співробітників у понеділок, 3 лютого 2025 року. Працівники, які зазвичай працюють у головному офісі, виконуватимуть свої обов’язки дистанційно, за винятком тих, хто займається критично важливими функціями на місці або обслуговуванням будівлі, – їм повідомлять окремо", – йдеться в електронному листі, копію якого отримали журналісти.

Минулими вихідними двох високопосадовців служби безпеки USAID відправили в адміністративну відпустку за те, що вони відмовили співробітникам Департаменту з питань ефективності уряду в доступі до систем агентства, пише видання з посиланням на поінформовані джерела. Близько 60 високопоставлених співробітників USAID були відправлені у відпустку за звинуваченнями у спробі обійти указ Трампа про заморожування іноземної допомоги на 90 днів. Багато інших молодших співробітників і підрядників агентства також були відправлені у відпустку.

Також минулого тижня з офісів USAID було видалено логотипи та фотографії, які демонструють гуманітарну роботу агентства по всьому світу.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.

"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.