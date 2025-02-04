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Держсекретар США Рубіо став тимчасовим очільником USAID

Олена Будько
4 лютого, 2025 вiвторок
05:43
Світ Марко Рубіо

Президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо виконувачем обов’язків адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

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Про це повідомили в Держдепартаменті США.

"Як проміжний крок до отримання контролю та кращого розуміння діяльності Агентства президент Дональд Трамп призначив виконувачем обов'язків адміністратора Державного агентства США з міжнародного розвитку Марко Рубіо", – йдеться в повідомленні.

У Держдепі аргументували таке рішення тим, що USAID "уже давно відійшло від своєї первісної місії відповідального просування американських інтересів за кордоном", а "значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів". Рубіо ж повідомив конгрес, що триває перегляд діяльності USAID у сфері зовнішньої допомоги з метою її можливої реорганізації.

"Оцінюючи діяльність USAID та забезпечуючи її відповідність порядку денному "Америка понад усе" та зусиллям державного департаменту, ми продовжимо захищати інтереси американського народу та гарантуватимемо, що його податки не будуть витрачені даремно", – додали в державному департаменті США.

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Раніше в понеділок, 3 лютого, Рубіо розповів журналістам, що він виконуватиме обов'язки голови USAID і що багато програм агентства продовжать діяти "як частина американської зовнішньої політики".

"Є багато функцій USAID, які будуть продовжуватися. Вони будуть частиною американської зовнішньої політики. Але вона має узгоджуватися з американською зовнішньою політикою", – цитує Рубіо "Голос Америки".

Він наголосив, що USAID не є незалежною громадською організацією і має діяти в інтересах США. Натомість агентство "має історію певного ігнорування цього, вирішивши, що існує якась світова благодійність, відокремлена від національних інтересів".

Реформування USAID і припинення фінансування програм агентства: що відомо і як це стосується України

Президент США Дональд Трамп у перший день вступу на посаду ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок. Він заявив, що жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента. Це, зокрема, стосувалося й програм USAID

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні. Наступного дня USAID офіційно це підтвердило. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги тощо.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитувало BBC  нардепа Микиту Потураєва, голову комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.І насправді втрати для України через замороження цієї допомоги "набагато більші, ніж ми можемо собі уявити".

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити. 29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа за вихідні 1-2 лютого звільнила двох високопосадовців служби безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Раніше вони намагалися перешкодити представникам департаменту урядової ефективності (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, отримати доступ до закритих частин будівлі. Крім того, близько 60 високопоставлених співробітників USAID відправили у вимушену відпустку, звинувативши у спробі обійти указ Трампа про заморожування іноземної допомоги на 90 днів. Сам Маск 2 лютого в мережі X назвав USAID "злочинною організацією" і додав, що "настав час їй померти". Крім того, заявив, мовляв, USAID, використовуючи гроші американських платників податків, "фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, яка вбила мільйони людей". І додав, що USAID платило медіаорганізаціям "за публікацію їхньої пропаганди". 

Згодом медіа повідомили, що Трамп і його команда обговорюють можливість злиття USAID з Державним департаментом. Зрештою стало відомо, що у Вашингтоні 3 лютого закрили штаб-квартиру USAID, співробітникам в електронному листі було наказано залишатися вдома. 

Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
Марко Рубіо
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