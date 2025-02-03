Адміністрація Трампа обговорює можливе злиття USAID з Держдепом США, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Так, адміністрація президента США обговорює злиття USAID з Державним департаментом, щоб значно скоротити чисельність персоналу агентства з метою підвищення ефективності. Найближчим часом Білий дім надішле повідомлення Конгресу про плани президента щодо реорганізації USAID.

Водночас Трамп доручив мільярдеру та голові Департаменту ефективності уряду Ілону Маску здійснювати нагляд за проєктом.

"Йдуть дискусії про злиття USAID з Державним департаментом, щоб значно скоротити чисельність персоналу з метою підвищення ефективності, та забезпечити відповідність їхніх витрат до порядку денного президента. Президент Трамп довірив Ілону наглядати за ефективністю цього агентства", - заявили у джерелі.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.

"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

У Вашингтоні 3 лютого закрили штаб-квартиру USAID, співробітникам в електронному листі було наказано залишатися вдома.