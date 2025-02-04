Мінцифри працює над АІ-асистентом у Дії, який прийматиме скарги громадян, - Федоров
У першому кварталі 2025 року в застосунку "Дія" може зʼявитися АІ-асистент, який прийматиме скарги користувачів та переадресовуватиме їх відповідним державним установам
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації AI Center of Excellence, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми працюємо над тим, щоб у Дії з'явився такий певний помічник, який може використовувати мову AI, певний AI-агент, до якого ви можете звернутися, якщо у вас є проблема під час взаємодії з державою", - сказав він.
Федоров пояснив, що АІ-асистент зможе трансформувати голос у текст, тому до нього можна звертатися голосом. Потім Дія визначить, яке міністерство уповноважене вирішити питання, та перенаправить йому звернення.
За словами глави Мінцифри, такий AI-помічник може зʼявитися в Дії в першому кварталі цього року.
"Якщо говоримо про штучний інтелект, то тут ми також пішли з досить амбітним завданням. Ми поставили перед собою мету - до 2030 року ввійти до ТОП-3 країн світу за рівнем інтеграції та провадження AI-рішень", - додав він.
- 3 лютого Кабінет міністрів затвердив зміни, відповідно до яких у застосунку "Дія" українці отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема направлення до лікаря й рецепти на ліки.
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