Мінцифри працює над АІ-асистентом у Дії, який прийматиме скарги громадян, - Федоров

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації AI Center of Excellence, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо над тим, щоб у Дії з'явився такий певний помічник, який може використовувати мову AI, певний AI-агент, до якого ви можете звернутися, якщо у вас є проблема під час взаємодії з державою", - сказав він.

Федоров пояснив, що АІ-асистент зможе трансформувати голос у текст, тому до нього можна звертатися голосом. Потім Дія визначить, яке міністерство уповноважене вирішити питання, та перенаправить йому звернення.

За словами глави Мінцифри, такий AI-помічник може зʼявитися в Дії в першому кварталі цього року.

"Якщо говоримо про штучний інтелект, то тут ми також пішли з досить амбітним завданням. Ми поставили перед собою мету - до 2030 року ввійти до ТОП-3 країн світу за рівнем інтеграції та провадження AI-рішень", - додав він.