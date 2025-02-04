Україна з рахунком 9:0 розтрощила Німеччину у відборі на ЧЄ з футзалу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч закінчився перемогою збірної України над Німеччиною з рахунком 9:0. Це вже четверта поспіль перемога наших футзалістів у відборі на Євро. Синьо-жовті стартували в групі 1 з перемог над Кіпром (7:0) та Румунією (2:0), а у 3-му турі перемогли Німеччину (5:3).

Після 4-го туру Україна з 12 очками лідирує у своїй групі. Румунія має 6 балів, а Німеччина - 3. Кіпр без очок йде останнім. У кіпріотів і румунів по матчу в запасі. Загалом команди мають відіграти 6 турів.

10 переможців відбіркових груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії чемпіонату Європи, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця у своїх групах, зіграють у плей-офф.

Євро-2026

Кваліфікація. 3-й тур

4 лютого

Україна — Німеччина — 9:0

Голи: Жук, 4, 7, 32, 38, Мельник, 17, Абакшин, 21, 28, Микитюк, 27, Фаренюк, 31