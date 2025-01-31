Україна перемогла Німеччину у відборі на Євро-2026 з футзалу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч закінчився перемогою збірної України над Німеччиною з рахунком 5:3. Це вже третя поспіль перемога наших футзалістів у відборі на Євро. Синьо-жовті стартували в групі 1 із перемог над Кіпром (7:0) та Румунією (2:0)

Після 3-го туру Україна з 9 очками лідирує у своїй групі. Румунія має 6 балів, а Німеччина - 3. Кіпр без очок йде останнім. На команди чекає ще по 3 матчі кваліфікації між собою.

10 переможців відбіркових груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії чемпіонату Європи, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця у своїх групах, зіграють у плей-офф.

Євро-2026

Кваліфікація. 3-й тур

31 січня

Німеччина – Україна – 3:5

Голи: Ак, 3, 22, Олівейра, 18 — Микитюк, 13, 18, Жук, 24, Семенченко, 15, Олівейра, 18 (авт.)