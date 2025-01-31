Україна перемогла Німеччину у відборі на Євро-2026 з футзалу
Ввечері пʼятниці, 31 січня, збірна України з футзалу перемогла суперників з Німеччини
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Матч закінчився перемогою збірної України над Німеччиною з рахунком 5:3. Це вже третя поспіль перемога наших футзалістів у відборі на Євро. Синьо-жовті стартували в групі 1 із перемог над Кіпром (7:0) та Румунією (2:0)
Після 3-го туру Україна з 9 очками лідирує у своїй групі. Румунія має 6 балів, а Німеччина - 3. Кіпр без очок йде останнім. На команди чекає ще по 3 матчі кваліфікації між собою.
10 переможців відбіркових груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії чемпіонату Європи, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця у своїх групах, зіграють у плей-офф.
Євро-2026
Кваліфікація. 3-й тур
31 січня
Німеччина – Україна – 3:5
Голи: Ак, 3, 22, Олівейра, 18 — Микитюк, 13, 18, Жук, 24, Семенченко, 15, Олівейра, 18 (авт.)
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