Азербайджан має докази, що його літак у грудні збила російська ППО, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в уряді Азербайджану.

Пасажирський літак Азербайджану Azerbaijan Airlines розбився після перенаправлення з РФ до Казахстану поблизу міста Актау, внаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був витягнутий з літака та ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи", - сказав співрозмовник інформаційного агентства.

Авіакатастрофа у Казахстані

Уранці 25 грудня 2024 року в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля – повітря".

Azerbaijani Airlines та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.

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Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня 2024 року заявив, що США виявили ознаки того, що літак Azerbaijani Airlines могла збити російська система ППО.

Росіяни кажуть, що того ранку Грозний, Моздок і Владикавказ начебто атакували українські безпілотники, й "російські засоби ППО відбивали ці напади".

29 грудня 2024 року стало відомо, що глава азербайджанської держави Ільхам Алієв публічно звинуватив РФ у збитті літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL).

Того ж дня комісія з розслідування авіаційної події, очолювана міністром транспорту Казахстану Маратом Карабаєвим, ухвалила рішення про направлення бортових самописців до Бразилії.