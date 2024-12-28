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OPINION

Кадиров, азербайджанський літак і теорія змови

Сергій Фурса
28 грудня, 2024 субота
14:00
Погляд

Іноді хотілося б пожити життям любителів простих пояснень і складних конструкцій, коли все на світі можна пояснити красивою теорією змови

Зміст

От, наприклад, збили путінські посіпаки цивільний літак. Тут же що можна подумати?

Путін зазнав принизливої поразки у Сирії. І щоб поразка не виглядала аж такою принизливою, щоб не втрати ще більше впливу, йому конче потрібно було зберегти військові бази. І от самі росіяни писали, що він відправив на це завдання відомого дипломата, академіка і батька дуже талановитого сина, Рамзана Кадирова. Думаючи, що він домовиться по мусульманській лінії з новою владою, яка ще нещодавно проходила як терористи у всіх списках спецслужб світу. Пообіцяли Кадирову за це золоті гори. 

Але якось не вийшло. І російські корита періодично тонуть у Середземному морі, забезпечуючи евакуацію цих баз. Що тоді могло статися? Тоді Кадиров міг образитися і вирішити помститися тому, кого вважав винним. Ердогану і всій Туреччині. Якій точно не потрібні російські бази під боком, і яка там свою імперію відновлює. 

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Але Ердоган далеко. А Азербайджан близько. І оскільки Рамзана послали одні посіпаки турецького султана, він вирішив помститися через інших. І він збиває азербайджанський літак. А потім ще пропонує принизливу компенсацію у 25 тисяч доларів за загиблого.

Погодьтесь, виглядає струнко, красиво. І не потребує жодних доказів. Все ж і так ясно.

Але, на жаль, не треба шукати масонську ложу, бо світом править звичайна лажа. Не треба шукати інших пояснень, коли на арену виходить звичайна людська дурість.

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Буданов останнім часом постійно робив нерви Кадирову. Принижував того постійними атаками дронів по улюблених об'єктах дон дона. Той, напевно, робив істерики Путіну. Бо ж страждає його честь. Він то казав, що у них там таке ППО, що буде 5 тисяч літаків летіти, все зібʼють. До речі, він там не уточнював, то цивільні будуть літаки чи військові, але то таке. І от щоб Рамзан не нив, йому дають сучасне ППО. Але ж у руках мавпи граната… Ахмат, звісно, сила, але ця сила точно не в розумі. І вони відразу цілять не туди. Панікують. І понеслось.

А те, що вони відправили літак над морем, щоб той затонув і приховав усі злочини, то це вже нова нормальність фашистської держави. Як і ролик зі збиттям Санта-Клауса. Роки пропаганди зсунули нормальність дуже далеко від звичного нам людського рівня. І назад повернутись буде дуже важко. Або неможливо….

Але ж яка теорія змови пропадає. Пожити б у світі, де вакцини існують для чипування, а світом керують рептилоїди. Було б набагато простіше жити…

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Азербайджан
ППО
Рамзан Кадиров
Чечня
авіакатастрофа
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