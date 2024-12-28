Путін зазнав принизливої поразки у Сирії. І щоб поразка не виглядала аж такою принизливою, щоб не втрати ще більше впливу, йому конче потрібно було зберегти військові бази. І от самі росіяни писали, що він відправив на це завдання відомого дипломата, академіка і батька дуже талановитого сина, Рамзана Кадирова. Думаючи, що він домовиться по мусульманській лінії з новою владою, яка ще нещодавно проходила як терористи у всіх списках спецслужб світу. Пообіцяли Кадирову за це золоті гори.

Але якось не вийшло. І російські корита періодично тонуть у Середземному морі, забезпечуючи евакуацію цих баз. Що тоді могло статися? Тоді Кадиров міг образитися і вирішити помститися тому, кого вважав винним. Ердогану і всій Туреччині. Якій точно не потрібні російські бази під боком, і яка там свою імперію відновлює.

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