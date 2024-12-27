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OPINION

Обстріл азербайджанського літака був демонстративним

Борис Бабін
27 грудня, 2024 п'ятниця
14:01
Погляд блог Борис Бабін

Оскільки я місяць тому мав нагоду передивитися пару недобрих, хоча й стислих, віщих снів про "військового омбудсмена у шкіряних шортах від SOCAR" на лавці бакинського аеропорту, дозволю собі трохи міркувань про збитий росіянами літак "Азербайджанських авіаліній"

Зміст

Бо питання не в тому — чи збили, тут все очевидно.

Слід визначитися лише з причинами.

Чи злочинна недбалість, чи — умисел.

Ставлю на друге, виходячи з сакраментального cui prodest

Щоб зрозуміти ймовірну мотивацію росіян, нагадаю декілька тез.

Азербайджан, за усієї специфіки його політичній моделі та кола друзів, не є московською маріонеткою. "Кремлівський вектор" політики Баку дуже простий: за будь-яку ціну утримувати роль "сателіта" до тієї межі, поки "інтеграція" з імперією не носитиме ознак незворотності.

Водночас системні перемоги Баку у війні з Вірменією не були в інтересах Кремля, ані щодо їхніх наслідків в Азербайджані, ані у Єревані.

Азербайджан є симбіонтом, але водночас залишається конкурентом російської нафтогазової імперії.

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Чи подобається Кремлю за цих умов родинна монархія Алієвих як партнери?

Чи бажає Кремль якось замінити їх на кишенькових олігархів азербайджанського походження, як це відбулося в Тбілісі?

Риторичні питання, правда?

При цьому азербайджанська влада очевидно не боїться перемоги опозиції в будь-якій формі та демонструє сталість щонайменше на найближче десятиріччя.

За нинішніх умов вважаю це цілком обґрунтованим, з усією повагою до демократії, прав людини тощо.

Але чекати у Кремля часу немає.

І в Баку це добро розуміють.

Саме тому в Азербайджані немає проросійських політичних угруповань за кошти російських корпорацій

Також в Азербайджані немає юрби "хороших русскіх" у непоганій спортивній формі та з пачками грошей невідомого походження, які "тікають від деспотії".

Бо, серед іншого, з 2020 року Азербайджан, на підставі пандемії закрив наземні кордони.

Особливо щільно — з Росією.

Тобто порожні цистерни проїхати з Дербенту можуть, а ось "дружні туристи" - ні.

Пандемію скасували, але кордони для наземного пасажиропотоку Баку досі не відкрив.

Бо Кремль ще, на жаль, ніхто не скасував.

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Ця самоізоляція явно мінімізує для Баку ризики тих операцій з повалення влади, які так люблять проводити "настамнєти" у різних частинах земної кулі.

Щобільше, Баку в останні два роки добре використав проти Кремля його ж вологі мрії, фактично обдуривши Путіна з "миротворчим контингентом у Карабасі".

Нагадаю, що в обмін на мовчання Кремля на військову операцію  вичавлення вірмен з Карабаху у Вірменію, Баку погодився на "російських миротворців". 

Які за визначенням нічого зробити у Карабасі військовим шляхом не могли б.

Але могли інше: вкоренитися та стати логістичною базою для тих самих "дружніх туристів".

Саме тому Кремль так щедро віддавав усе що завгодно за чобіт росіян біля Шуші. Вважаючи, що "обдурив Алієва".

Але вкоренитися там нікому не дали та цього літа вичавили. 

Потім була епопея з тим самим самітом ООН. На який не потрапила Грета Тунберг. Бо не літає літаками, а інакше в Баку ти не потрапиш. 

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Багато світової уваги до Азербайджану надало тамтешній владі ще декілька місяців передишки, й поки "качати" країну Москва за своїми "гібридними методичками" не почала.

І ось тепер практично демонстративний обстріл літака російськими ППО. 

Прогнозую що далі почнеться, а радше посилиться шалений тиск на Баку з ультиматумами щодо відкриття сухопутного кордону. 

Заходити російські спецслужби будуть не напряму, а з таких "козирів" як "мільйонна діаспора", "родинні зв'язки" та тому подібне інше.

Проблема для Азербайджану тут й у тому, що повітряний коридор "на Європу" у нього вузенький та проходить неподалік від тих самих Чечні та Дагестану. Де ППО чи  чи "криворукі".

І навіть якщо ракети по літаку пускали не з умислом, а через дурість, цю карту "откройтє нам Самур" агресор буде тепер ялозити марудно та настирливо.

Подивимося на реакцію Баку.

Співчуття родинам загиблих азербайджанців та громадян країн Центральної Азії.

Джерело

Про автора. Борис Бабін — український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Росія
політика
Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
авіакатастрофа
миротворча місія
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