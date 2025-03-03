Представник Естонії на Євробаченні-2025 перепросив в італійців за конкурсну пісню Espresso Macchiato

Про це пише The Guardian.

Естонський реп-виконавець Томмі Кеш, який цьогоріч візьме участь у Євробаченні в Базелі, заявив, що він не мав на меті образити Італію своєю піснею, яка висміює італійських стереотипних мафіозі, які п’ють каву та їдять спагеті. Він поділився, що подав пісню на конкурс після того, як його бабуся розплакалася над нею.

В Італії напередодні закликали не допустити пісню Томмі Кеша Espresso Macchiato до пісенного конкурсу, який відбудеться в Базелі (Швейцарія) у травні.

"Я люблю Італію і дуже поважаю цю країну", — сказав Кеш під час інтерв’ю італійському Rai Radio2 на вихідних.

Його пісня, що поєднує ламану англійську та італійську мови, зображує солодке життя.

"Привіт, красуне, я Томазо, що приохотився до тютюну. Я дуже люблю свою каву. У мене багато грошей, я працюю цілодобово. Ось чому я потію, як мафіозі. Життя схоже на спагеті: важко, поки ти не приготуєш", - співає Томмі Кеш італійською.

Італійська асоціація споживачів Codacons подала апеляцію до Європейської мовної спілки, ставлячи під сумнів доцільність "дозволу пісні, яка ображає країну та цілу спільноту", бути частиною конкурсу.

У заяві асоціація наголосила, що пісня була наповнена "звичайними кліше про каву та спагеті, але, перш за все, про мафію та демонстрацію розкоші, що передає меседж про те, що населення пов’язане з організованою злочинністю".

У відео на цю пісню Кеш п’є каву з паперового стаканчика, який можна взяти на винос, що було сприйнято, як ще один образ італійської кавової культури.

Кеш сказав, що любить Італію за "їжу, архітектуру, дизайн і каву", і він ніколи не міг подумати, що ця пісня так образить.

"Я дуже вірю в цю пісню. У ній є щось магічне. Ніхто з моєї команди не хотів, щоб вона вийшла, тому що вона дуже відрізнялася від моїх попередніх пісень, але коли я заграв її моїй бабусі, вона почала плакати, і я зрозумів, що [в цьому] є щось особливе", - сказав співак.

Разом з критикою були і ті коментатори, які висловлювали здивування і вдячність через згадку Італії в пісні.



