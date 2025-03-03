В уряді назвали коефіцієнт народжуваності в Україні історичним антирекордом

Про це 3 березня розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає Укрінформ.

На сьогодні коефіцієнт народжуваності становить 0,9.

"У нас сьогодні антирекорд за кількістю народжених дітей на одну жінку. Міжнародний показник відтворення населення - це 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку. В середньому по країнах ЄС - 1,5. Це країни ЄС, в яких складна демографічна ситуація. В Україні ж до початку повномасштабного вторгнення було 1,16, після - 0,9. За деякими оцінками, це антирекорд узагалі в історії нашої країни", - заявила чиновниця.

За її словами, низька народжуваність, а також пов'язана з війною масова міграція населення призвели до того, що на підконтрольній території залишаються здебільшого люди похилого віку, а населення країни стрімко дорослішає. Лише за кілька останніх років середній вік українців із 41 року збільшився до 45.

Сьогодні співвідношення пенсіонерів до людей працездатного віку становить 1:1, і це без урахування тих, хто отримує соціальну допомогу.

"Коли ми з вами досягнемо свого пенсійного віку, це співвідношення буде, ймовірно, вже набагато нижчим", - сказала Марчак.

Вона зазначила, що головним завданням уряду наразі є створення можливостей для людей залишатися якомога довше економічно та фізично самостійними.

"Ми вже сьогодні маємо подбати про те, щоб старість для нас персонально прийшла якомога пізніше. Над цим ми спільно працюємо з Міністерством охорони здоров’я. Ми маємо подбати про те, щоб забезпечити собі гідний рівень життя у поважному віці, тому реформа пенсійного забезпечення є вкрай актуальною. Також ми маємо розвивати економіку догляду", - резюмувала посадовиця.