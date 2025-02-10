Наприкінці 2024 року 4,3 млн українців мали тимчасовий захист у ЄС, - Євростат

Про це повідомляє Євростат.

Відповідно до оприлюднених даних, найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту з України прийняли ФРН (27,3% від загальної кількості), Польща (991 630 або 23,3%) та Чехія (388 625 або 9,1%).

Також наприкінці грудня зафіксували зростання числа українців з тимчасовим захистом у ЄС, порівняно з листопадом 2024 року - на 25 590 людей (+0,6%).

Найбільше зростання спостерігалось у Німеччині (+8 830; +0,8%), Польщі (+3 705; +0,4%) та Чехії (+3 435; +0,9%). Водночас кількість громадян України з тимчасовим захистом зменшилась у трьох країнах: Данії (-1 995; -5,1%), Італії (-1 310; -0,8%) та Франції (-595; -1,0%).

Станом на 31 грудня 2024 року в Євросоюзі українці становили понад 98,3% від отримувачів тимчасового захисту. Жінок було 44,8%, дітей - 31,9%, а чоловіків - 23,2%.