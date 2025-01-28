Для українців у Європі запрацюють "хаби єдності". Міністр Чернишов запевнив, що вони не для повернення біженців

Про це на брифінгу у Празі 28 січня сказав міністр національної єдності України Олексій Чернишов, передає "Радіо Свобода".

За його словами, такі хаби з'являться спершу в Чехії, Польщі та Німеччині – у країнах, де зафіксовано найбільшу кількість біженців з України. Зараз триває співпраця з урядами та громадами цих країн, і "незабаром буде ухвалене рішення щодо надання приміщень та організації таких хабів".

"Це не хаби повернення. Це хаби підтримки, єдності, хаби зв’язку українців із Батьківщиною. Тут будуть надавати послуги, які мають підтримувати українців", - наголосив Чернишов.

На уточнювальне запитання щодо того, коли відкриються такі хаби, чиновник відповів, що протягом "декількох наступних місяців".

"Юніті-хаби будуть не тільки в столиці, а можливо, і в інших містах цих країн, тому що українців багато", – додав міністр.

Він підкреслив, що хаби заохочуватимуть повернення українців додому, однак їх створюють не для цього.

"Примусово ніхто нікого повертати не буде. Йдеться про збереження єдності зв’язків з Україною. Головне, щоб вони (українці за кордоном, - ред.) розвивалися професійно і розвивали українство, здобували освіту, підтримували Україну", - резюмував очільник відомства.