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Головна Суспільство Очільника Нафтогазу Чернишова призначили міністром національної єдності України

Очільника Нафтогазу Чернишова призначили міністром національної єдності України

Світлана Кравченко
3 грудня, 2024 вiвторок
14:13
Суспільство Олексій Чернишов, НАК "Нафтогаз"

У вівторок, 3 грудня, Олексія Чернишова призначили на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України

Зміст

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.

Олексій Чернишов

З листопада 2022 року Чернишов обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". До того він був головою Київської обласної державної адміністрації у 2019-2020 роках та міністром розвитку громад та територій у 2020-2022 роках.

  • Нещодавно голова партійної фракції у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що на засіданні фракції нардепів від партії "Слуга Народу" обговорили створення нової інституції в уряді – Міністерства повернення українців.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що таке міністерство має бути створено, щоб реалізувати стратегію заохочення людей повертатися додому.
  • Водночас народний депутат Ярослав Железняк прокоментував створення Міністерства єдності України та заявив, що влада "не має єдності" з приводу цього питання.
     
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Нафтогаз
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