Очільника Нафтогазу Чернишова призначили міністром національної єдності України
У вівторок, 3 грудня, Олексія Чернишова призначили на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.
З листопада 2022 року Чернишов обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". До того він був головою Київської обласної державної адміністрації у 2019-2020 роках та міністром розвитку громад та територій у 2020-2022 роках.
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