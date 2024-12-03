Очільника Нафтогазу Чернишова призначили міністром національної єдності України

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.

З листопада 2022 року Чернишов обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". До того він був головою Київської обласної державної адміністрації у 2019-2020 роках та міністром розвитку громад та територій у 2020-2022 роках.