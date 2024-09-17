Влада "не має єдності" щодо Міністерства єдності, - Железняк
Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував створення Міністерства єдності України і заявив, що влада "не має єдності" з приводу цього питання
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Нардеп зазначив, що нині в Україні є вакантна посада голови Фонду держмайна, а також міністра інфраструктури і міністра єдності.
"Що стосується міністерства єдності, як я розумію, всередині влади немає єдності стосовно створення Міністерства єдності. Коли ця єдність з’явиться? На цьому тижні ідей не звучало від слова взагалі", - наголосив Железняк.
Він також зазначив, що не вірить в будь-які плани щодо роз’єднання Міністерства інфраструктури.
"Я думаю, що пана Кулебу відправили зовсім не для цього. Тому я не очікую, що це роз’єднання такого факту відбудеться. Я не бачу ніякої підготовки в цьому плані", - додав депутат.
- Нещодавно голова партійної фракції у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що на засіданні фракції нардепів від партії "Слуга народу" обговорили створення нової інституції в уряді – Міністерства повернення українців.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що таке Міністерство має бути створено, щоб реалізувати стратегію заохочення людей повертатися додому.
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