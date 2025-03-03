Дія.Бізнес запустила грантову програму для військових та їхніх сімей

Про це йдеться на сайті проєкту.

Зазначається, що ветерани зможуть ефективно застосовувати свій військовий досвід у бізнесі, отримуючи при цьому знання, психологічну та фінансову підтримку. Це допоможе підвищити економічний рівень країни, збільшити кількість ветеранських підприємств та сприятиме формуванню динамічної ветеранської спільноти, запевняють організатори.

Навчання триватиме 2 місяці, які складатимуться з 4 освітніх модулів. Для 68 переможців буде доступне індивідуальне менторство.

Загальний фонд фінансової підтримки становить 20 млн гривень. У категорії "Початківець у бізнесі" по 200 тис. гривень залучать 44 учасників. Переможця, у цій категорії, який отримає 1 млн грн буде визначено в рамках Grand Pitch Day. По 100 тис. гривень додатково залучать двох учасників спільного лекторію.

У категорії "Досвідчений підприємець" по 400 000 гривень залучать 20 учасників, а також у цій категорії в рамках Grand Pitch Day буде визначено переможця 2 млн гривень.

З зазначених сум фінансової підтримки, яку отримують переможці проєкту, будуть утримані податки та збори згідно з законодавством України.

Для кого програма

Ветерани

Члени сім'ї ветерана, військовослужбовця, загиблого, полоненого або зниклого безвісти, зокрема: другий з подружжя, батьки, діти, зокрема усиновлені, брати та сестри.

Як потрапити на програму

Всі учасники, які подали заявки, потрапляють до спільного лекторію після відбору незалежним журі. Найкращі 230 учасників об'єднуються у групи на інтенсивний лекторій. Після заповнення реєстраційної форми всі зареєстровані учасники отримають електронний лист протягом 3-5 днів на вказану пошту з інформацією про їхнє розподілення на спільний або інтенсивний лекторії. Розподіл учасників до тієї чи іншої групи залежить від якості створеної презентації та дотримання критеріїв оцінки, які наведені в офіційних правилах проєкту.

Почитати детальніше про програму, а також подати заявку на участь можна за посиланням.

Оформити "Зимову єПідтримку" можна протягом трьох днів - до 28 лютого включно.







