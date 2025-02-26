В українців залишається 3 дні, щоб оформити "Зимову єПідтримку"
Оформити "Зимову єПідтримку" можна протягом трьох днів - до 28 лютого включно
Про це нагадує пресслужба Дії.
"Піклуємося, щоб кожен із вас встиг скористатися послугою. Оформлюйте 1 000 від держави в Дії до 23:59 28 лютого та очікуйте на зарахування", - наголошують у повідомленні.
Кошти в межах "Зимової єПідтримки" можна використати до 31 грудня цього року. Оформити заявку на її отримання можна через застосунок "Дія".
Акцентується, що українці наразі подали понад 12 млн заяв про "Зимову єПідтримку", з них 2,9 млн — на дітей.
Читайте також: Допомога від держави: як отримати "тисячу Зеленського" та куди її можна витратити
- Раніше повідомлялось, що українці й надалі витрачають "Зимову єПідтримку" на оплату комунальних послуг. Частина коштів іде на ліки та книжки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.12
- Актуальне
- Важливе