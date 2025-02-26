В українців залишається 3 дні, щоб оформити "Зимову єПідтримку"

Про це нагадує пресслужба Дії.

"Піклуємося, щоб кожен із вас встиг скористатися послугою. Оформлюйте 1 000 від держави в Дії до 23:59 28 лютого та очікуйте на зарахування", - наголошують у повідомленні.

Кошти в межах "Зимової єПідтримки" можна використати до 31 грудня цього року. Оформити заявку на її отримання можна через застосунок "Дія".

Акцентується, що українці наразі подали понад 12 млн заяв про "Зимову єПідтримку", з них 2,9 млн — на дітей.

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