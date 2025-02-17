"Зимова єПідтримка" найчастіше йде на комуналку: в Мінекономіки назвали інші популярні категорії витрат
Українці й надалі витрачають "Зимову єПідтримку" на оплату комунальних послуг. Частина коштів іде на ліки та книжки
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
"Програма "Зимова єПідтримка", ініційована президентом, виконує своє основне завдання – допомагає людям у складні зимові місяці. 56% отриманих коштів люди спрямували на оплату комунальних послуг. Водночас частина коштів пішла на мобільний зв’язок, українські ліки та книжки, транспортні та інші послуги — це не лише забезпечення базових потреб, а й підтримка українського бізнесу. Ці гроші залишаються в економіці, сприяють створенню робочих місць та наповнюють бюджет через податки, які йдуть на фінансування наших Сил оборони", - прокоментувала очільниця відомства Юлія Свириденко.
До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:
- Комунальні послуги — 3,8 млрд грн (56% від усіх витрат)
- Телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок, — 1,4 млрд грн
- Заклади харчування — 386 млн грн
- Ліки — 189 млн грн
- Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 млн грн
- Благодійність — 177 млн грн
- Книжки та інша друкована продукція — 147 млн грн
Ще 90 млн українців витратили на залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт, 47 млн – на кінотеатри, 42 млн – на поштові послуги.
Оплата за кабельне, супутникове та інше телебачення й радіопослуги склала 29 млн грн.
Витрати охоплюють програми "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" у період із 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року. Загальна сума коштів, витрачених українцями за цей період, становить 6,7 млрд грн з отриманих 9,6 млрд.
- 25 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
- Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.
- Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.
- Програма стартувала 1 грудня 2024 року. Станом на 4 лютого 2025 року понад 13 млн українців подали заявки на отримання коштів у межах програми "Зимова єПідтримка", з них майже 12 млн уже отримали виплати.
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