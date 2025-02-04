Заявки на "тисячу від Зеленського" подали понад 13 млн українців, більшість витрачає її на комуналку

Про це на засіданні уряду 4 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, найбільше українці витрачають "тисячу від Зеленського" на оплату комунальних послуг — 56%. Також громадяни спрямовують їх на купівлю ліків, книжок і донати на ЗСУ.

Майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг за програмою "Доступні субсидії".

Крім того, з 29 січня цього року запрацювала субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, яка доступна родинам, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду.

Також уряд продовжує здійснювати виплати мешканцям прифронтових громад на придбання дров і вугілля.

За словами Шмигаля, перші два зимові місяці показали, що всі програми "Зимової підтримки" працюють синхронно, доповнюють одне одного та мають попит серед громадян.

25 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

Програма стартувала 1 грудня 2024 року. 21 січня 2025 року Шмигаль повідомляв, що з початку року по 1 тис. грн отримали більш ніж 3,3 млн громадян.

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