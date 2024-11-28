Очільник Мінфіну Марченко розповів, звідки візьмуть кошти на виплату "тисячі від Зеленського"
Кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску
Про це журналістам розповів очільник Мінфіну Сергій Марченко, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
За його словами, кошти вдалося накопичити протягом 2023-2024 років, їх планували витратити на певні програми Мінекономіки, в тому числі ті, що мають підтримувати економічну активність, інвестиційні програми.
"Сформувався певний залишок коштів у кінці цього року, які було прийнято рішення спрямувати на підвищення споживчого попиту, підвищення підтримки вітчизняного виробника. І, звичайно, на це рішення коштів достатньо. Я вважаю, що це дасть змогу розв'язати питання щодо забезпечення потреб найбільш вразливих категорій громадян у зимовий період в умовах, коли в нас є перебої з постачанням електрики", – сказав Марченко.
- 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
- Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.
- Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.
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