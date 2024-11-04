Не лише через Дію: в Мінекономіки розповіли, як можна буде отримати "тисячу від Зеленського"
Для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, Мінекономіки розробляє механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти
Про це Мінекономіки повідомило у відповідь на запит УНН.
"Через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, і метою президента та уряду є підтримка кожного українця. Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти й міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон", - розповіли у відомстві.
Там нагадали, що програма стартує 1 грудня. Оформити виплати можуть не лише дорослі, а й діти – на них заявку має подати один із батьків.
"Програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися", - додали в Мінекономіки.
- 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
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