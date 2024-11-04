Не лише через Дію: в Мінекономіки розповіли, як можна буде отримати "тисячу від Зеленського"

Про це Мінекономіки повідомило у відповідь на запит УНН.

"Через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, і метою президента та уряду є підтримка кожного українця. Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти й міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон", - розповіли у відомстві.

Там нагадали, що програма стартує 1 грудня. Оформити виплати можуть не лише дорослі, а й діти – на них заявку має подати один із батьків.

"Програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися", - додали в Мінекономіки.