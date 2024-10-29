"Тисяча від президента": Шмигаль пояснив, як оформити виплати на дітей
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив механізм реалізації програми, яка передбачає виплату по 1 тис. грн кожному українцю
Про це він сказав на засіданні уряду 29 жовтня.
За його словами, заявку можна буде подати через Дію протягом зими. Виплати надійдуть на карту "Національного кешбеку", і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року.
"Один із варіантів, як витратити кошти за програмою єПідтримка до зими, – задонатити на українську армію. Або на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому ви довіряєте", - зазначив Шмигаль.
"Таким чином частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону", - додав він.
Як оформити виплати на дітей
Очільник уряду наголосив, що програма стосується не лише дорослих, але й дітей.
"Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини", - сказав Шмигаль.
За його словами, уряд розглядає програму зимової єПідтримки як частину великого пакета допомоги українцям. Вона орієнтована передусім на послуги, які надає малий і середній бізнес.
- 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
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