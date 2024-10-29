"Тисяча від президента": Шмигаль пояснив, як оформити виплати на дітей

Про це він сказав на засіданні уряду 29 жовтня.

За його словами, заявку можна буде подати через Дію протягом зими. Виплати надійдуть на карту "Національного кешбеку", і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року.

"Один із варіантів, як витратити кошти за програмою єПідтримка до зими, – задонатити на українську армію. Або на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому ви довіряєте", - зазначив Шмигаль.

"Таким чином частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону", - додав він.

Як оформити виплати на дітей

Очільник уряду наголосив, що програма стосується не лише дорослих, але й дітей.

"Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд розглядає програму зимової єПідтримки як частину великого пакета допомоги українцям. Вона орієнтована передусім на послуги, які надає малий і середній бізнес.