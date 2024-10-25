Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книги, донати

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Це єПідтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг", - сказав президент.

За його словами, цю суму громадяни зможуть спрямувати на оплату комунальних послуг й електрики, на квитки Укрзалізниці чи лікарські засоби українського виробництва. Водночас кошти можна буде донатити.

"Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - заявив Зеленський.