Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців
Кабмін на засіданні 25 жовтня схвалив експериментальний проєкт щодо надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
Запровадити новий вид виплат для ВПО запропонувало Мінсоцполітики. Експериментальний проєкт реалізовуватимуть протягом 2 років.
Проєкт стосується населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, окрім зони активних бойових дій і тимчасово окупованих територій.
За задумом уряду, надання субсидії буде можливим винятково за умови оформлення договору оренди між наймачем і наймодавцем, який підлягатиме реєстрації у базі Пенсійного фонду України.
Встановлено, що надання субсидії за оренду житла не обмежуватиме BПО в отриманні ще однієї цільової державної підтримки – субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
"Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО - 13,65 кв.м, але не менше як 35,22 кв.м на сім'ю", - написав Мельничук.
"Закріплено, що субсидія на найм житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30 % сукупних доходів домогосподарства", - додав він.
- 22 жовтня Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що через соціально-економічні труднощі на новому місці ВПО повертаються на тимчасово окуповані території та у прифронтові міста.
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