Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Запровадити новий вид виплат для ВПО запропонувало Мінсоцполітики. Експериментальний проєкт реалізовуватимуть протягом 2 років.

Проєкт стосується населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, окрім зони активних бойових дій і тимчасово окупованих територій.

За задумом уряду, надання субсидії буде можливим винятково за умови оформлення договору оренди між наймачем і наймодавцем, який підлягатиме реєстрації у базі Пенсійного фонду України.

Встановлено, що надання субсидії за оренду житла не обмежуватиме BПО в отриманні ще однієї цільової державної підтримки – субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

"Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО - 13,65 кв.м, але не менше як 35,22 кв.м на сім'ю", - написав Мельничук.

"Закріплено, ​що​​ субсидія на найм житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача​​ перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30 % сукупних доходів домогосподарства", - додав він.