"Ситуація погіршується": Лубінець заявив про зменшення кількості ВПО, адже вони повертаються на ТОТ

Про це він розповів під час дискусії на громадському саміті "(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні" 22 жовтня.

За його словами, на початку російського вторгнення, у 2022 році, проблеми між ВПО та громадами, які їх приймають, були мінімальні. Проте пізніше почастішали випадки, коли у соцмережах та медіа непропорційно багато стали демонструватися негативні кейси взаємодії.

"Станом на зараз ситуація погіршується - у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння", - наголосив Лубінець.

Він додав, що порушував це питання на рівні уряду.

Уповноважений з прав людини підкреслив, що держава має прямо казати, на яку грошову допомогу людина може розраховувати, аби вона мала впевненість у своєму майбутньому.

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"Діалог - це єдиний механізм, який допоможе посилити довіру до держави та згуртованість між українцями з різними досвідами", - наголосив омбудсмен.