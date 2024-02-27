ВПО: хто може отримати цей статус та які зміни у підході до надання цих коштів у 2024 році

"Еспресо" розібралося у сутності поняття ВПО в Україні, особливостях виплат для внутрішньо переміщених осіб від різних міжнародних організацій та допомоги від держави у 2024 році.

Про що у тексті:

Що означає статус "ВПО" та хто його може отримати

Хто може отримати виплати для ВПО та як подати заявку

Розмір фінансової допомоги від держави та зміни у підході до надання цих коштів у 2024 році

Зміни, що стосуються вдосконалення процедури виплат: кому їх можуть поновити

Підтримка ВПО та біженців, які повертаються в Україну

Які міжнародні організації надають допомогу для ВПО

Допомога від Комітету Червоного Хреста і Товариства Червоного Хреста України

Агентство ООН у справах біженців (UNHCR)

Продовольча програма ООН

Допомога від французької гуманітарної організації ACTED

Естонська рада у справах біженців (багатоцільова програма)

Система виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є важливою складовою соціальної підтримки в умовах конфліктів, природних катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Ці виплати призначені для допомоги людям, які змушені покинути свої домівки через небезпеку для їхнього життя.

Що означає статус "ВПО" та хто його може отримати

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) - це людина, що є громадянином України, іноземцем, або не має громадянства, однак перебуває в Україні на законних підставах і має право на постійне проживання на її території, яка була змушена залишити своє місце проживання через збройний конфлікт, окупацію, прояви насильства, порушення прав і свобод особи, природні чи техногенні катастрофи та інше. При цьому, людина не виїжджає за межі території України, а змушена шукати безпечніше або стабільніше місце для проживання всередині власної країни.

У період з 2014 року отримати статус ВПО могли люди, що переїхали з Донецької, Луганської областей та АР Крим. Однак, після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, цей перелік змінився.

Відповідно до наказу Мінреінтеграції до областей, де розташовані громади, з яких переселенці мають право на отримання статусу ВПО та гарантовану державну грошову допомогу, тепер належать: Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Миколаївська та Луганська області.

Однак звертаємо увагу, що це список не фіксований і він постійно оновлюється. Для того щоб пересвідчитися в актуальності інформації, ви можете звернутися до даних, що є на офіційному порталі Мінреінтеграції, або переглянути перелік областей в розпорядженні Кабміну.

Цей список формується спільно з Міноборони та згідно з пропозиціями від обласних військових адміністрацій. До уваги беруться три основні критерії визначення територій:

тимчасово окуповані території;

території, що перебувають в оточенні;

території активних бойових дій.

Фото: map.edopomoga.gov

Хто може отримати виплати для ВПО та як подати заявку

Для того щоб отримувати грошову допомогу від держави, необхідно отримати довідку, що підтверджує статус ВПО.

Заява на отримання такого статусу має подаватися повнолітніми людьми та підлітками (14–18 років) особисто. А діти, що не досягли 14-річного віку, недієздатні особи або люди, що мають обмежену дієздатність, можуть зробити це через законного представника.

Є два способи, як можна подавати заяву на отримання статусу переміщеної особи:

онлайн за допомогою електронних послуг в мобільному застосунку "Дія" або на вебпортал "Портал Дія".

особисте звернення до Центру надання адміністративних послуг, департаменту соцзахисту населення, представників місцевої влади.

Тобто виплати від держави можуть отримувати:

громадяни, що виїхали з територій, які перебувають в окупації, та ті, чиї домівки розташовані в зоні бойових дій (після отриманням статусу ВПО);

люди, чиє житло зазнало руйнувань або непридатне для життя внаслідок бойових дій або обстрілів. У цьому випадку потрібно подати документи на відшкодування.

Фото: Freepik

Розмір фінансової допомоги від держави та зміни у підході до надання цих коштів у 2024 році

Щомісячна сума грошової допомоги від держави для українців нині становить 2000 гривень на дорослу людину та 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю. Такі виплати будуть точно продовжуватися до кінця січня 2024 року, адже Кабмін в серпні продовжив автоматично допомогу ще на пів року для внутрішніх переселенців.

Зокрема, в липні 2023 року набрали чинності дві постанови - №709 та №789, відповідно до яких:

виплати призначатимуться строком на пів року з можливістю їх пролонгації ще на шість місяців лише соціально вразливим групам (особи з інвалідністю, малозабезпечені люди, багатодітні сім’ї та інші);

при отриманні допомоги будуть враховувати майнові та фінансові активи отримувача;

діти ВПО, які народилися після внутрішнього переміщення, тепер є прямими отримувачами допомоги;

виплата допомоги з початку листопада 2023 року здійснюватиметься не на людину особисто, а на сім’ю.

Незважаючи на те, що закладена сума виплат для ВПО у 2024 році зменшилась до 57 млрд гривень, тобто на 16 млрд гривень менше, ніж в 2023 році, Мінсоцполітики розробило шляхи для підтримки переселенців, які цього дійсно потребують.

Через те, що з 1 лютого 2024 року частина внутрішньо переміщених осіб не буде отримувати виплати, Мінсоцполітики розробило проєкт постанови про продовження допомоги для ВПО, а 26 січня Кабмін підтримав її. Автоматичне продовження виплат буде надаватися до 1 березня усім ВПО, які отримували допомогу до 1 лютого. До того ж, з початку березня 2024 року виплати для більшості нинішніх отримувачів, які відносяться до найбільш вразливих категорій людей, також будуть продовжені. "Не всі ВПО з моменту свого переміщення змогли інтегруватись у приймаючі громади, а родини, в яких є діти, особи з інвалідністю та які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, не мають можливості віддавати дітей в садочки. Школи ж у таких регіонах в переважній більшості працюють лише в онлайн-форматі, що суттєво обмежує можливість для працездатних членів родин працевлаштуватись" – повідомляють на сайті Міністерства соцiальної політики.

Отже, концепція проєкту постанови полягає в подовженні фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих, хто через об'єктивні причини не може знайти роботу. Новий підхід має на меті поєднати механізм виплат із іншими ініціативами, спрямованими на підтримку сімей, щоб допомогти їм адаптуватися до нового життя після переміщення та легше інтегруватися у нове оточення.

Так, починаючи з 1 березня, виплати автоматично будуть пролонговані на пів року для тих категорій переміщених осіб, які не можуть працювати, зокрема:

пенсіонери, чиї пенсійні виплати станом на початок 2024 року не перевищують 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для людей, які втратили працездатність)

люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю або тяжкохворі віком до 18 років

діти-сироти та ті, хто позбавлені батьківського піклування, людей з їх числа, які не досягли 23-річного віку, а також люди, хто виховує дітей-сиріт та є прийомними батьками.

До того ж, чимало кількість переміщених осіб також матиме можливість отримати подовження виплат ще на пів року, подавши нову заяву на отримання допомоги. Важливо зазначити, що для перепризначення виплат родини можуть звертатися вже з 1 лютого 2024 року. Ті, хто відповідає критеріям Постанови і подають нову заяву протягом лютого-березня 2024 року, отримають допомогу з 1 березня. Тож, вищезазначений список не є вичерпним, крім того, українці мають право оскаржити рішення про припинення грошової допомоги.

Держава для підтримки населення дає можливість продовжити виплати ще на пів року таким категоріям людей, після подання ними нової заяви:

дітям, які переїхали до нової громади без супроводу законного опікуна;

вагітним жінка після 30-го тижня вагітності або 27-го тижня (якщо вони віднесені до I—IV категорій осіб, які постраждали від ЧАЕС);

особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсію та/або отримують соцдопомогу від держави (якщо середньомісячний сукупний дохід у цій родині не перевищує 9 444 гривень на людину);

сім'ї, які мешкають у регіонах, що вважаються відносно безпечними, але де відсутня можливість віддати дитину до дитсадка, а навчання у школі проводиться в онлайн або змішаному форматі (заняття у класах та дистанційно);

люди працездатного віку, які не мають роботи, але зареєстровані в центрі зайнятості. При цьому, вони повинні мати дітей, які відвідують дитсадки, школи або навчаються у профтехучилищах, вищих начальних закладах;

люди, які забезпечують догляд за людиною з інвалідністю першої групи, неповнолітньою дитиною з інвалідністю або тяжкохворою, людиною з інвалідністю першої або другої групи внаслідок психічного розладу, людиною віком від 80 років.

Також допомога буде продовжуватися за заявою (за умови, що середньомісячний загальний дохід родини не перевищує 9444 гривень на одну людину):

людям працездатного віку, які непрацевлаштовані та доглядають за дитиною, якій не виповнилось 14 років;

багатодітні родини з неповнолітніми дітьми, які обов'язково проживають у сім’ї (не виховуються в інтернатних закладах);

Допомогу отримають ці родини, якщо вони проживають на території, де тривають або можуть відбуватися бойові дії.

Автоматичне продовження виплат не буде здійснюватися:

людям, які перебувають за кордоном більше, ніж 30 днів поспіль без обґрунтованих причин;

тим, хто повернувся до свого місця проживання;

тим, хто перебуває у місцях позбавлення волі.

Також з 1 вересня згідно з вищезазначеною постановою № 709 виплати не будуть отримувати переселенці, які з 1 серпня 2023 року здійснили значні фінансові витрати на покупку механічного транспортного засобу, купили на суму більш ніж 100 тис. грн (земельну ділянку, будинок, квартиру, іноземну валюту, техніку тощо), мають власну нерухомість поза межами зон бойових дій (з розрахунку понад 13,65 кв. м на одного члена родини), мають депозит в банку на суму понад 100 тис. гривень.

Зміни, що стосуються вдосконалення процедури виплат: кому їх можуть поновити

На засіданні 21 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо внесення змін до декількох постанов про регулювання обліку ВПО та виплат державної допомоги для цієї категорії осіб. Такі дані були опубліковані пресслужбою Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Це стосуються переселенців, які перебували за кордоном певний період часу. Тепер вони зможуть звертатися за отриманням виплат через 15 робочих днів після повернення до України. Однак, ця можливість стосується людей, які вперше подали заявку на отримання виплат.

Також у випадку повторного переміщення людини через обов’язкову евакуацію після 1 серпня 2023 року, особи, які раніше отримували виплати, матимуть можливість надалі отримувати допомогу ще протягом півроку. Обов’язковою умовою є те, що вони мають бути у списку евакуйованих, що затверджується обласними військовими адміністраціями. Якщо ж людину було евакуйовано волонтерами або самостійно, необхідно повідомити ОВА.

До того ж, переміщені особи матимуть право на виплати через 3 місяці після закінчення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у містах та селах, звідки вони переїхали. До цього часу, таку допомогу припиняли виплачувати вже на наступний місяць.

У міністерстві також зазначають, що всі люди працездатного віку, які не працюють без поважних на те причин, мають сприяти своїй зайнятості протягом трьох місяців після призначення допомоги ВПО. Це може бути досягнуто шляхом пошуку роботи, реєстрації підприємницької діяльності, подання заявки на отримання ваучера на навчання, гранту для власного бізнесу або в інші способи. Крім того, постанова регулює питання оформлення документів про реєстрацію ВПО.

Підтримка ВПО та біженців, які повертаються в Україну

Уряд прагне надати підтримку ВПО та людям, що повертаються з-за кордону. Таким чином, для цих груп громадян розширено програму надання допомоги для малозабезпечених. Відповідну постанову було прийнято Кабміном 26 січня.

Згідно з урядовою постановою, надання допомоги для біженців, які повертаються в Україну та мають намір працевлаштуватись, буде здійснюватися протягом 6 місяців:

для сімей, які повертаються після тривалого перебування за кордоном (понад 90 днів), навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок;

для сімей внутрішньо переміщених осіб, які у зв'язку з вимушеним переміщенням не працювали або не сплачували єдиний соціальний внесок;

"Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, після призначення допомоги малозабезпеченим вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги сприяти своїй економічній самостійності - тобто або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості, аби фахівці Центру допомогли таким особам знайти роботу, чи, за потреби, пройти перенавчання та перекваліфікацію", - зазначено на Урядовому порталі.

Які міжнародні організації надають допомогу для ВПО

Внутрішньо переміщеним особам допомогу можуть надавати різні міжнародні організації та агентства. Їхньою метою є захист прав та добробут людей, які були змушені покинути свої домівки через збройні конфлікти, природні катастрофи або інші небезпечні ситуації, що загрожують життю.

Зазвичай організації надають разову грошову допомогу або виплачують кошти строком до трьох місяців. Сума таких виплат близько 2-2,5 тис. гривень.

Допомога від Комітету Червоного Хреста і Товариства Червоного Хреста України

Вони здійснюють допомогу соціально вразливим групам населення, а саме малозабезпеченим сім’ям з громад та областей, які постраждали. Неважливо, чи є люди внутрішньо переміщеними особами, головне, щоб вони:

мали статус малозабезпеченої сім’ї та реєстрація в Мінсоцполітики;

офіційно мешкали до повномасштабного вторгнення в громадах Київської, Луганської, Запорізької, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, та Житомирської областей.

Сума виплат – 2500 гривень на місяць на одну людину. Реєстрація в програмі для отримання коштів не потрібна, всі дані до міжнародної організації надавало Мінсоцполітики.

Фото: reuters

Агентство ООН у справах біженців (UNHCR)

Агентство ООН надає грошову допомогу протягом трьох місяців, сума становить 2220 грн на людину щомісяця. Претендувати на виплати можуть:

люди, що мають статус ВПО;

неповна сім’я з двома або більше неповнолітніми дітьми або з людьми від 60 років;

сім’ї, що складаються з однієї або декількох людей похилого віку та мають одного чи кількох неповнолітніх дітей;

родини, де є люди з особливими потребами;

прийомні родини, що опікуються неповнолітніми без супроводу або дітьми, які розлучені з батьками.

Для того щоб претендувати на отримання допомоги від Агентства ООН, потрібно пройти співбесіду з представниками організації, а також, ще однією умовою є те, що ви до цього часу не отримували фінансову допомогу від інших міжнародних організацій.

Фото: UNHCR

Продовольча програма ООН

Всесвітня програма ООН виплачує грошову допомогу ВПО. Сума виплати становить 2220 гривень на місяць на одну людину, однак загальна сума допомоги не може перевищувати 6600 гривень на сім’ю.

Для того щоб узяти участь в програмі, слід зареєструватися в соціальних службах або органах соціального захисту як внутрішньо переміщена особа. На вказаний номер мобільного телефону вам надійде повідомлення з кодом для реєстрації на цю програму. Виплати здійснюються на банківські рахунки, або їх можна отримати готівкою у відділеннях банків.

Допомога від французької гуманітарної організації ACTED

Ця неурядова організація пропонує грошову допомогу в розмірі 2220 грн на особу протягом трьох місяців, тобто максимальна сума на одну людину становить 6660 гривень. ЇЇ можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи;

батьки-одинаки;

сім’ї, в яких троє і більше неповнолітніх дітей;

сім’ї, де жінка виконує роль годувальника (без працездатного чоловіка);

сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю;

одинокі люди старші 60 років.

Кошти можна отримати на банківський рахунок або у відділеннях банку та Укрпошти.

Фото: Facebook "ВБД Україна"

Естонська рада у справах біженців (багатоцільова програма)

Естонська рада спільно з благодійним фондом "Єдність" за майбутнє" підтримують українських громадян у кількох областях: Донецькій, Миколаївській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Харківській.

Цей проєкт враховує різні критерії вразливості, такі як: знищення або значні руйнування житла, батьки-одинаки, втрата годувальника сім’ї та інші. Раніше, грошова допомога становила 2220 гривень на 1–3 місяці на людину, однак зараз ця сума збільшена до 3600 гривень.

Для отримання виплат необхідно звернутися в понеділок – середу з 09:00 до 12:00 за номером телефону 0-671-052-803. Цей крок необхідний для здійснення оцінки вразливості фахівцями програми, далі необхідно буде подати заявку на порталі та очікувати опрацювання запиту.