Війська РФ скинули авіабомби на Костянтинівку: поранено трьох цивільних

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як зазначається, зранку росіяни скинули на місто три ФАБ-250.

Унаслідок обстрілу легкі поранення отримали троє місцевих жителів від 53 до 80 років.

У місті також пошкоджено 38 приватних будинків, дві лінії електропередач, газогін і три автомобілі.