Війська РФ скинули авіабомби на Костянтинівку: поранено трьох цивільних
У вівторок, 11 лютого, російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по місту Костянтинівка Донецької області. У результаті обстрілу поранень зазнали троє людей
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Як зазначається, зранку росіяни скинули на місто три ФАБ-250.
Унаслідок обстрілу легкі поранення отримали троє місцевих жителів від 53 до 80 років.
У місті також пошкоджено 38 приватних будинків, дві лінії електропередач, газогін і три автомобілі.
- Цього ж дня російський ворог обстріляв керованими авіабомбами селище Золочів Харківської області. Через це постраждали 7 людей, зокрема 12-річна дитина.
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