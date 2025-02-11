Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Якщо Росія так хоче нейтрального статусу України, то референдум і вибори мають відбутися у кордонах 2014 року
OPINION

Якщо Росія так хоче нейтрального статусу України, то референдум і вибори мають відбутися у кордонах 2014 року

Олег Постернак
11 лютого, 2025 вiвторок
16:00
Погляд

Зеленський, як ви помітили, останні тижні значно активізував публічну комунікацію, в тому числі із закордонними виданнями. Днями вийшло інтерв'ю із британським мовником ITV News

Зміст

І ось в ньому поміж звичних та очікуваних конструкцій дуже нетипово виділяється одна — щодо українських виборів на окупованих територіях. Вона на моїй пам'яті з'являється так чітко вперше. 

Давайте уважно прочитаємо пряму цитату Президента України: "А як можуть люди справедливо голосувати на тимчасово окупованих територіях, які контролюють русскі? Буде приблизно той самий референдум, який був в Криму – під дулом зброї".

Поява необхідності саме такого змісту коментаря (і це поки мої певні здогадки, адже поки у мене немає твердої впевненості), ймовірніше, виникла не просто так. 

Якщо РФ буде наполягати на своїй улюбленій мантрі про "нелегітимність" і таке подібне, а адміністрація Трампа буде далі просувати порядок денний щодо виборів, Україна поставить під час руху до миру питання проведення виборів за українським правом на всій міжнародно визнаній території (можливо до лінії розмежування лютого 2022 р.). 

Читайте також: Хто сказав, що коней на переправі не міняють?

А це буде потребувати обговорення статусу окупованих територій. І це обговорення може піти у розріз із конституційними витівками Кремля у 2022 році, який з пихатого принципу закріпив окуповані частини у своєму основному законі.  

РФ хоче виборів на території України? Тоді Україна може вимагати відповідно до міжнародного права забезпечити їх проведення на всій території України. За умови військового контролю над ними такої можливості немає, тому РФ має вивести війська.

Саме такою аргументацією в березні-квітні 2022 року українська влада пояснювала необхідність проведення референдуму на всій території в межах до 24.02 щодо проєкту договору про нейтралітет та гарантії безпеки (в народі вигаданий Стамбульський договір). 

Хочете нейтралітет — потрібна воля народу, але референдум буде законний у випадку його організації на всій території України, тому виводьте війська! І тоді армія РФ втекла з Київщини, Сумщини та Чернігівщини. 

Читайте також: "Мир через телефон", або Чи зміг Путін задовольнити Трампа?

На ці домисли не звернув би увагу, якби не стаття Хаміша де Бреттон-Гордона 7 лютого у "The Telegraph". Він припускає, що Путін може повернути Києву частину або навіть усі захоплені території в обмін на землі, які Росія втратила в Курській області. До речі, подібні думки висловлювали іноді деякі військкори у РФ, посилаючись на те, що Путіну ці території самі по собі непотрібні.

Всю цю аргументацію поки розбиває дуже очевидна думка: навіщо Путіну робити такий жирний подарунок та віддавати навіть частину окупованих територій в тій більш-менш вигідній позиції, у якій він перебуває зараз? Хіба що за умов тиску Китаю чи жорстких дій Трампа, але це лише гіпотетичний варіант.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
вибори
політика
Війна з Росією
окуповані території
НАТО
переговори з РФ
Курськ
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-6.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.42
    Купівля 41.42
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 42.74
    Продаж 43.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
11 лютого
17:01
Девід Бекхем
У РФ заявили, що Девід Бекхем зареєстрував у Росії свій бренд
16:50
Ярослав Железняк
Підняли тарифи вдвічі, щоб потім ці гроші під час війни направити не на армію, а уряду Болгарії, – Железняк
16:45
ЗАЕС
Окупована ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту через обстріли РФ, – Галущенко
16:45
На Донеччині росіяни збільшили зону контролю та продовжують "поглинати" Андріївку, - DeepState
16:36
Ексклюзив
втрати окупантів
"Бронетехніку ворог намагається берегти": у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Лиманно-Куп'янському та Сіверському напрямках
16:31
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Від початку доби на фронті відбулось 60 боєзіткнень, третина з них - на Покровському напрямку
16:27
Хмельницька АЕС
"Такі російські, як і українські": нардеп Семінський про закупівлю реакторів для добудови Хмельницької АЕС
16:21
швидка
У січні в Україні БПЛА малого радіуса дії спричинили більше жертв серед цивільних, ніж будь-яка інша зброя, – ООН
16:15
на фото Верховна Рада України
"Парламент сьогодні прийняв одну з найбільших корупційних оборудок": Железняк про законопроєкт щодо купівлі реакторів у Болгарії
16:08
У США розбився літак фронтмена Mötley Crüe Вінса Ніла. Музиканта на борту не було
16:01
Віталій Кличко
Кличко заявив про тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронних органів
16:00
Ексклюзив
Інна Совсун
"Цих п'ять років треба якось вижити": у Раді розглядають альтернативу ядерним реакторам для розвитку української енергетики
15:59
Марта Костюк
Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу на престижному турнірі у Катарі
15:23
Платформа United24 загалом зібрала понад $1 млрд благодійних внесків
15:03
Google
День безпечного Інтернету: Google презентує дослідження про онлайн-безпеку дітей в Україні
14:52
Україна повернула дітей з ТОТ
На вільну територію України з окупації повернули чотирьох дітей
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:34
Анатолій Тимощук
"Тимощука не існує й не існуватиме в українському футболі": Андрій Шевченко прокоментував рішення CAS
14:31
Під час Нацвідбору на Євробачення-2025 українці задонатили понад 3 млн грн на гуманітарне розмінування
14:27
пункт пропуску
Україна планує до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових, - Шмигаль
14:13
"Редакція", "Фрагменти льоду" й "Самотній Захід": у Києві оголосили лауреатів Кіно-театральної премії "Чорний лотос"
14:08
OPINION
"Впіхнуть невпіхуємоє". Що означає ухвалення закону про добудову ХАЕС
14:05
ХАЕС, Хмельницька АЕС
Рада ухвалила законопроєкт, який дасть змогу придбати в Болгарії реактори для добудови Хмельницької АЕС
14:01
Очільниця мінфіну Великої Британії заявила, що країна не вводитиме мита у відповідь на дії США
13:59
Українська Асоціація Футболу (УАФ)
УАФ анонсувала створення власного мобільного застосунку
13:44
Ексголова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Євгеній Ігнатенко
Уряд звільнив голову Держслужби водного транспорту Ігнатенка
13:43
Оновлено
Стів Віткофф
Осінтери повідомили про прибуття в Москву літака спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. У Росавіації кажуть, що це разовий технічний рейс
13:25
Війська РФ скинули авіабомби на Костянтинівку: поранено трьох цивільних
13:19
Україна Японія
Японія виділила Україні грант на $58 млн: кошти спрямують на відбудову
13:18
Ярослав Шапочка
Вважався зниклим безвісти: підтверджено загибель на Донеччині військового, колишнього журналіста Ярослава Шапочки
13:18
Оновлено
обстріл Харківщини
Окупанти вдарили КАБами по Золочеву на Харківщині: серед постраждалих 12-річна дитина
13:12
Зупинили автобус із військовими: на Чернігівщині затримали озброєних чоловіків, які намагалися "викрасти" мобілізованих
13:07
Євген Миргородський
У Краматорську росіяни вбили ФАБом "вчителя року", популяризатора бігу Євгена Миргородського: що про нього відомо
13:06
заплави, річка Тиса в Румунії
Відновлені заплави здатні поглинати вуглець, – дослідження WWF
13:05
OPINION
Для миру слід переконати Путіна у неможливості воєнної перемоги
13:00
Ексклюзив
нафтовий танкер
Це глобальна боротьба за світову екологічну безпеку: Лакійчук про ідею ЄС затримувати тіньові танкери РФ
12:52
Олаф Шольц і Фрідріх Мерц
Кандидати в канцлери Німеччини Шольц і Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими політиками
12:51
В Україні 12 лютого буде морозна погода без опадів: прогноз від Наталки Діденко
12:34
Під час обшуків вилучили готівки на понад 33 млн грн: викрили екснардепа та його синів, які вели бізнес на ТОТ
12:18
Міноборони хоче створити полігон для тестування технологій розмінування з залученням ШІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV