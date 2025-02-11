Під час Нацвідбору на Євробачення-2025 українці задонатили понад 3 млн грн на гуманітарне розмінування

Про це повідомляє "Суспільне".

"Суспільне Мовлення" спільно з благодійною організацією "Гуманітарний фонд Сергія Притули" під час трансляції національного відбору розпочали збір коштів на закупівлю обладнання для мобільних груп гуманітарного розмінування Державної спеціальної служби транспорту України. Українці задонатили понад 3 млн грн.

"Є речі, які складно виміряти в матеріальній площині, але важливість яких неможливо переоцінити: коли соліст Imagine Dragons підіймає український прапор на своїх концертах, коли гурт Scorpions міняє текст пісні свого хіта, який виконували десятиліттями, на користь України, чи коли Анжеліна Джолі приїжджає до Львова. Так само важливо, що аудиторія Євробачення — а це понад мільярд глядачів по всьому світу — знову побачить синьо-жовтий прапор, почує слово "Україна" і згадає про те, що в нас відбувається. Адже, на жаль, ми зникаємо з інформаційних горизонтів, зі світових медіа", - зазначив Притула.

Він наголосив, що проведення національного відбору й участь України в Євробаченні - це ще одна можливість нагадати світу про себе.

У 2024 році спільний збір під час Євробачення становив понад 2,3 млн грн. На ці кошти фонд закупив міношукачі й машини для дистанційного підриву. Фонд має підписаний меморандум із Державною спеціальною службою транспорту, в межах якої працює департамент гуманітарного розмінування.