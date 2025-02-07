Євробачення-2025: букмекери назвали фаворита Нацвідбору
У суботу, 8 лютого, пройде фінал національного відбору на Євробачення-2025
Про це пише Еспресо.TV.
Букмекери прогнозують, що Україну на Євробаченні-2025 представлятиме гурт Ziferblat. На перемогу виконавців у Нацвідборі дають коефіцієнт 1,85.
Фото: Instagram гурту Ziferblat
Трохи менше вірять у Машу Кондратенко - 2,75. У пʼятірку фаворитів також входять FIINKA (8,50), MOLODI (9.00) та KHAYAT (10,00).
Трансляція вечора Євробачення розпочнеться о 18:00 з передшоу та фіналу — о 18:30.
Національний відбір на Євробачення-2025 транслюватимуть на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", YouTube-каналі "Євробачення Україна", Facebook-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна", а також на сайті Євробачення в Україні. Трансляцію також можна буде слухати на хвилях офіційного партнера Євробачення — "Радіо Промінь".
- 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Десятого обирали українці голосуванням у Дії. За підсумками опитування в Дії до фіналу Нацвідбору пройшла FIЇNKA.
- Фінал національного відбору на Євробачення-2025 вестимуть телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.
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