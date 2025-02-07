Євробачення-2025: букмекери назвали фаворита Нацвідбору

Про це пише Еспресо.TV.

Букмекери прогнозують, що Україну на Євробаченні-2025 представлятиме гурт Ziferblat. На перемогу виконавців у Нацвідборі дають коефіцієнт 1,85.

Фото: Instagram гурту Ziferblat

Трохи менше вірять у Машу Кондратенко - 2,75. У пʼятірку фаворитів також входять FIINKA (8,50), MOLODI (9.00) та KHAYAT (10,00).

Трансляція вечора Євробачення розпочнеться о 18:00 з передшоу та фіналу — о 18:30.

Національний відбір на Євробачення-2025 транслюватимуть на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", YouTube-каналі "Євробачення Україна", Facebook-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна", а також на сайті Євробачення в Україні.​ Трансляцію також можна буде слухати на хвилях офіційного партнера Євробачення — "Радіо Промінь".