Євробачення-2025: за підсумками опитування в Дії до фіналу Нацвідбору пройшла FIЇNKA

Відповідні результати оприлюднили в додатку "Дія".

17 січня, о 10:00 завершилося голосування за останнього учасника фіналу національного відбору на Євробачення-2025. Згідно з результатами опитування в Дії, найбільше українців проголосували за Ірину Вихованець, більш відому як FIЇNKA.

За її пісню "Культура" свої голоси віддали 30,4% опитаних - 79 699 українців. Співачка отримала підтримку вдвічі більшої кількості українців, ніж її найближчий конкурент Enleo, за пісню Supernova якого свої голоси віддали 41 649 українців - 15,89% опитаних.

Як повідомляє Суспільне, у глядацькому онлайн-голосуванні, яке тривало з 13 по 17 січня, взяли участь понад 262 170 українців.

Повний список фіналістів Нацвідбору та назви їхніх пісень:

FIЇNKA — "Культура"

Future Culture — Waste My Time

KHAYAT — HONOR

KRYLATA — STAY TRUE

MOLODI — my sea

Ziferblat — Bird of pray

Абіє — "Дім"

ДК Енергетик — "Сіль"

Маша Кондратенко — No time to cry

Влад Шериф — Wind of change

Почути пісні 10 фіналістів буде можливо вже 23 січня на YouTube-каналі "Євробачення Україна". Окрім того, у цей день відбудеться жеребкування учасників фіналу до Нацвідбору-2025. Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого.