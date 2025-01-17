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Євробачення-2025: за підсумками опитування в Дії до фіналу Нацвідбору пройшла FIЇNKA

Дар'я Тарасова
17 січня, 2025 п'ятниця
10:08
Культура На фото: співачка FIЇNKA

У Дії завершилося опитування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025. Понад 30% голосів віддали за співачку FIЇNKA, яка популяризує гуцульську культуру

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Відповідні результати оприлюднили в додатку "Дія".

17 січня, о 10:00 завершилося голосування за останнього учасника фіналу національного відбору на Євробачення-2025. Згідно з результатами опитування в Дії, найбільше українців проголосували за Ірину Вихованець, більш відому як FIЇNKA.

За її пісню "Культура" свої голоси віддали 30,4% опитаних - 79 699 українців. Співачка отримала підтримку вдвічі більшої кількості українців, ніж її найближчий конкурент Enleo, за пісню Supernova якого свої голоси віддали 41 649 українців - 15,89% опитаних.

Як повідомляє Суспільне, у глядацькому онлайн-голосуванні, яке тривало з 13 по 17 січня, взяли участь понад 262 170  українців.

Повний список фіналістів Нацвідбору та назви їхніх пісень:

  • FIЇNKA — "Культура"

  • Future Culture — Waste My Time

  • KHAYAT — HONOR

  • KRYLATA — STAY TRUE

  • MOLODI — my sea

  • Ziferblat — Bird of pray

  • Абіє — "Дім"

  • ДК Енергетик — "Сіль"

  • Маша Кондратенко — No time to cry

  • Влад Шериф — Wind of change

Почути пісні 10 фіналістів буде можливо вже 23 січня на YouTube-каналі "Євробачення Україна". Окрім того, у цей день відбудеться жеребкування учасників фіналу до Нацвідбору-2025. Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого.

  • 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. У застосунку "Дія" 13 січня розпочалося опитування за десятого учасника фіналу, яке тривало до 17 січня. 
  • Навколо учасників лонгліста, які змагалися за місце у фіналі, вирують скандали. Так, продюсера TESLENKO обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
  • Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
  • Проте TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025. Натомість він зареєструвався на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору на Євробачення у Сан-Марино.
  • Пізніше претендента на місце у фіналі Нацвідбору Муаяда звинуватили у сексизмі і українофобії. Він заявив, що не має жодного стосунку до контенту подібного змісту.
  • Музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль відреагувала на закиди, що лунають на адресу співачки FIЇNKA. Конкурсну пісню артистки "Культура" звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía.

 

Теги:
Новини
Євробачення
музика
Дія
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