Євробачення-2025: за підсумками опитування в Дії до фіналу Нацвідбору пройшла FIЇNKA
У Дії завершилося опитування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025. Понад 30% голосів віддали за співачку FIЇNKA, яка популяризує гуцульську культуру
Відповідні результати оприлюднили в додатку "Дія".
17 січня, о 10:00 завершилося голосування за останнього учасника фіналу національного відбору на Євробачення-2025. Згідно з результатами опитування в Дії, найбільше українців проголосували за Ірину Вихованець, більш відому як FIЇNKA.
За її пісню "Культура" свої голоси віддали 30,4% опитаних - 79 699 українців. Співачка отримала підтримку вдвічі більшої кількості українців, ніж її найближчий конкурент Enleo, за пісню Supernova якого свої голоси віддали 41 649 українців - 15,89% опитаних.
Як повідомляє Суспільне, у глядацькому онлайн-голосуванні, яке тривало з 13 по 17 січня, взяли участь понад 262 170 українців.
Повний список фіналістів Нацвідбору та назви їхніх пісень:
FIЇNKA — "Культура"
Future Culture — Waste My Time
KHAYAT — HONOR
KRYLATA — STAY TRUE
MOLODI — my sea
Ziferblat — Bird of pray
Абіє — "Дім"
ДК Енергетик — "Сіль"
Маша Кондратенко — No time to cry
Влад Шериф — Wind of change
Почути пісні 10 фіналістів буде можливо вже 23 січня на YouTube-каналі "Євробачення Україна". Окрім того, у цей день відбудеться жеребкування учасників фіналу до Нацвідбору-2025. Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого.
- 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. У застосунку "Дія" 13 січня розпочалося опитування за десятого учасника фіналу, яке тривало до 17 січня.
- Навколо учасників лонгліста, які змагалися за місце у фіналі, вирують скандали. Так, продюсера TESLENKO обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
- Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
- Проте TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025. Натомість він зареєструвався на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору на Євробачення у Сан-Марино.
- Пізніше претендента на місце у фіналі Нацвідбору Муаяда звинуватили у сексизмі і українофобії. Він заявив, що не має жодного стосунку до контенту подібного змісту.
- Музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль відреагувала на закиди, що лунають на адресу співачки FIЇNKA. Конкурсну пісню артистки "Культура" звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía.
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