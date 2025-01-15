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Учасника Нацвідбору Муаяда звинуватили у сексизмі. Він відреагував

Дар'я Тарасова
15 січня, 2025 середа
11:26
Культура

Претендент на місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025 Муаяд заявив, що не має жодного відношення до контенту українофобного чи сексистського змісту

Зміст

Про це він написав в instagram.

Днями користувачі соцмереж звернули увагу на дописи співака Муаяда, який пройшов у лонгліст Нацвідбору і зараз є одним з десяти артистів, з яких обирають останнього фіналіста в Дії. У дописах і репостах, які наразі вже видалені з його сторінки, містилися наративи про мовознавицю Ірину Фаріон як "агентку кремля" та відео з російськими виконавцями OG BUDA та Єгором Крідом.

Фото: скриншот Іryna Pylypchuk

Фото: скриншот Іryna Pylypchuk

Фото: скриншот Іryna Pylypchuk

Фото: скриншот Іryna Pylypchuk

Муаяд заявив, що не має жодного відношення до контенту українофобного чи сексистського змісту.

"Заперечувати не буду, що раніше частково вів instagram російською. Мені українська мова давалася складніше, але з поваги до країни, громадянином якої я обрав бути, намагаюся поступово переходив повністю на українську і розвивати українську культуру. Хочу бути почутим, що бути українцем це мій свідомий вибір. У 14 років я обрав громадянство України. Хоча за законом можу отримати сирійське громадянство, бо в мене тато сирієць, я маю там прописку і в будь-який момент я можу отримати там громадянство, але у Сирії як і в Україні можна мати лише одне. І я свій вибір зробив. Бо люблю Україну, її культуру, людей", - написав артист.

Він не згадав про російських виконавців. Але відкинув закиди у сексизмі.

"Мене виховали в мусульманській родині з великою повагою до жінок, літніх людей та всього оточення. У мене мама, бабуся, дві сестри, дівчина — я завжди прагну діяти з повагою й залишатися вірним своїм принципам. Але тут, мабуть, моє оточення краще за мене скаже. Бо не розумію, чому я маю виправдовуватись за це", - наголосив Муаяд.

  • Раніше інший учасник Нацвідбору Enleo опинився в центрі скандалу через прослуховування російської музики. Він вважає, що не потрапив у шортліст через це. Співак все ще має шанси опинитися в фіналі, якщо за нього проголосують українці. Продюсера іншого артиста з лонгліста - TESLENKO - обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
  • Проте TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025. Натомість він зареєструвався на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору на Євробачення у Сан-Марино.
  • Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
     
Теги:
Новини
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
скандал
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