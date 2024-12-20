Нацвідбір на Євробачення-2025: TESLENKO заявив, що зніме кандидатуру, якщо до фіналу пройде ENLEO. Суспільне прокоментувало

Відповідну заяву оприлюднило Суспільне на офіційній сторінці в instagram.

Олександр Кріжевіч, продюсер сольного проєкту Олександра Тесленка TESLENKO, заявив, що артист відмовиться від участі у національному відборі на Євробачення-2025, якщо до шортліста пройде співак ENLEO (Микита Леонтьєв).

Причиною такого рішення стало відео, на якому ENLEO зізнався, що слухає російську музику, зокрема Oxxxymiron.

"Ми довго думали з TESLENKO та намагалися якось у себе в голові скласти виправдання замовчування проблеми толерування російської музики серед молоді одним з учасників нацвідбору Суспільним. Але не можемо на третій рік війни та після чергового обстрілу Києва з цим змиритися. Ми не можемо брати участь у конкурсі разом з людиною, для якої "українська музика є крінжом і колхозом", а прослуховування росіян є ностальгічною нормою", - написав продюсер.

Він також заявив, що Суспільне проігнорувало "негатив від глядачів", який зʼявився у відповідь на поширене відео з ENLEO. Тому TESLENKO відмовиться від участі у Нацвідборі, якщо цей учасник пройде у шортліст. За словами Кріжевіча, ця ситуація впливає на всіх учасників національного відбору, адже, беручи в ньому участь, "ми наче підтверджуємо, що це є нормою, але це не норма".

"Я не знаю, чи є ми в шортлісті, але ми публічно знімемо свою кандидатуру з конкурсу, якщо там буде цей учасник. Тому що окрім правил, є ще етичний код Євробачення", - наголосив продюсер.

Він стверджує, що команда артиста намагалася комунікувати з Суспільним, щоб донести свою позицію, але була проігнорована.

У відповідь Суспільне зазначило, що не отримувало поки від учасника TESLENKO звернення про зняття кандидатури з конкурсу.

"Нам прикро, що українці продовжують слухати музику країни-агресора. Проте правилами Євробачення цього не забороняється. Ми не можемо заборонити слухати російську музику. Це про вибір кожного. Що ми можемо як суспільний мовник — підтримувати та розвивати своє, українське", — заявив мовник.

Тим часом телеграм-канал "Єврофани" нагадав, що в грудні 2023 року сам TESLENKO виступив на гучному гулянні скандальної блогерки Анни Алхім, яка просуває російську музику у своїх соцмережах, а українську музику називає "повним шлаком".

У коментарі "Музвару" команда TESLENKO заявила, що це "не співвідносні речі".

"Наша комунікація з Алхім була на благодійному заході, де було зібрано понад 2 млн грн на ЗСУ. На цьому виступі Саша співав свій репертуар, який є виключно україномовним. Я розумію, що у деяких буде спроба натягнути сову на глобус, але це не співвідносні речі", - додали у TESLENKO.

ENLEO розповідав, що слухав репера Oxxxymiron, який висловлювався проти російської агресії, а також є в списку заборонених у РФ артистів та не перебуває в чорному списку українського Мінкульту.



