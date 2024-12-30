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Головна Культура Євробачення-2025: TESLENKO, який зняв кандидатуру з Нацвідбору, змагатиметься за право представити Сан-Марино

Євробачення-2025: TESLENKO, який зняв кандидатуру з Нацвідбору, змагатиметься за право представити Сан-Марино

Дар'я Тарасова
30 грудня, 2024 понедiлок
13:52
Культура

Український співак Олександр Тесленко, який знявся зі змагання за місце у шортлісті Нацвідбору, зареєструвався на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору на Євробачення у Сан-Марино

Зміст

Про це повідомляється на сайті конкурсу Una Voce Per San Marino.

Український музикант Олександр Тесленко, більш відомий як TESLENKO, цьогоріч подав заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення від України, пройшов у двадцятку, проте за рішенням колегії не потрапив у шортліст. Він мав шанс опинитися в фіналі, якби українці опитуванням у Дії обрали його з 11 інших учасників лонгліста. Проте 27 грудня TESLENKO зняв свою кандидатуру з українського Нацвідбору.

Тепер стало відомо, що артист подав свою заявку на кастинг до національного відбору на Євробачення-2025 у Сан-Марино. З 2022 року мовник країни SMRTV обирає свого представника на конкурсі під назвою Una voce per San Marino.

Сценічне імʼя TESLENKO опинилося у списку артистів, які зареєструвалися на кастинг у Сан-Марино. Відбір у цій країні проходить у 16 раундів. Співаки з Сан-Марино, Австрії, Франції, Словенії та Швейцарії повинні виступати особисто, а артисти з-за меж цих країн беруть участь в онлайн-кастингу. Кожен артист матиме десять хвилин, щоб виступити перед журі. TESLENKO виступатиме 11 січня, о 17:10.

Прослуховування проводитиме професійне журі. Пізніше список кандидатів буде складений у рамках академічного раунду.

Кастинг завершиться 26 січня 2025 року. До півфіналу потраплять близько 80 міжнародних артистів (не з Сан-Марино). Загалом телешоу Una voce per San Marino включатиме 5 півфіналів і гранд-фінал. У кожному з перших 4 півфіналів змагатимуться по 20 закордонних артистів, 2 з яких потраплять до фіналу. У 5-му півфіналі виступатимуть артисти з Сан-Марино, один із яких потрапить у фінал.

Півфінали проходитимуть з 17 по 21 лютого, фінал - 23 лютого 2025 року.

Результати кожного шоу (включно з фіналом) базуватимуться на 100% голосуванні міжнародного журі у складі 5 людей.

  • До  довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" від України увійшли 20 українських артистів, зокрема і TESLENKO та Enleo
  • Продюсера TESLENKO обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який зізнався, що слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено. Проте за два тижні сам Enleo записав відеозвернення з пробаченнями та поясненнями.
  • До шортліста, оголошеного 20 грудня, потрапили дев’ять фіналістів Національного відбору, проте там не було ані TESLENKO, ані Enleo. Вони все ще могли б пройти у фінал, адже ще одного учасника фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування. Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року. Наразі орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення-2025 запланована на 8 лютого 2025 року.
  • Згодом TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025.
  • Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

 

Теги:
Новини
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Євробачення
музика
Шоу-бізнес
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