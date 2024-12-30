Євробачення-2025: TESLENKO, який зняв кандидатуру з Нацвідбору, змагатиметься за право представити Сан-Марино

Про це повідомляється на сайті конкурсу Una Voce Per San Marino.

Український музикант Олександр Тесленко, більш відомий як TESLENKO, цьогоріч подав заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення від України, пройшов у двадцятку, проте за рішенням колегії не потрапив у шортліст. Він мав шанс опинитися в фіналі, якби українці опитуванням у Дії обрали його з 11 інших учасників лонгліста. Проте 27 грудня TESLENKO зняв свою кандидатуру з українського Нацвідбору.

Тепер стало відомо, що артист подав свою заявку на кастинг до національного відбору на Євробачення-2025 у Сан-Марино. З 2022 року мовник країни SMRTV обирає свого представника на конкурсі під назвою Una voce per San Marino.

Сценічне імʼя TESLENKO опинилося у списку артистів, які зареєструвалися на кастинг у Сан-Марино. Відбір у цій країні проходить у 16 раундів. Співаки з Сан-Марино, Австрії, Франції, Словенії та Швейцарії повинні виступати особисто, а артисти з-за меж цих країн беруть участь в онлайн-кастингу. Кожен артист матиме десять хвилин, щоб виступити перед журі. TESLENKO виступатиме 11 січня, о 17:10.

Прослуховування проводитиме професійне журі. Пізніше список кандидатів буде складений у рамках академічного раунду.

Кастинг завершиться 26 січня 2025 року. До півфіналу потраплять близько 80 міжнародних артистів (не з Сан-Марино). Загалом телешоу Una voce per San Marino включатиме 5 півфіналів і гранд-фінал. У кожному з перших 4 півфіналів змагатимуться по 20 закордонних артистів, 2 з яких потраплять до фіналу. У 5-му півфіналі виступатимуть артисти з Сан-Марино, один із яких потрапить у фінал.

Півфінали проходитимуть з 17 по 21 лютого, фінал - 23 лютого 2025 року.

Результати кожного шоу (включно з фіналом) базуватимуться на 100% голосуванні міжнародного журі у складі 5 людей.