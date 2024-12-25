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Головна Культура "Урок я засвоїв": Enleo прокоментував скандал з прослуховуванням російської музики

"Урок я засвоїв": Enleo прокоментував скандал з прослуховуванням російської музики

Дар'я Тарасова
25 грудня, 2024 середа
11:41
Культура

Співак Микита Леонтьєв, більш відомий як Enleo, заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше

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Про це він сказав у відеозверненні, поширеному в instagram.

Музикант Enleo, який раніше зізнався, що слухає російську музику, а українську назвав "колхозом", звернувся до своєї аудиторії.

"Для мене ця ситуація стала важливим уроком. Не буду виправдовуватись, це правда, я дійсно прослухав пісні російських виконавців за день до того відео, але хочу зазначити, що з 2022 року в моїй бібліотеці в Apple Music не з'явилося жодної російської пісні. То була виключно історія прослуховувань, але я як артист несу стовідсоткову відповідальність за свої вчинки", - сказав Enleo.

Він зауважив, що ніколи не мав на меті просування російської музики та пропагування російської культури.

"Для мене як людини з Маріуполя Росія — це абсолютне зло. Ще з 2014 року ми з моїми батьками стикнулися з війною і з того моменту намагались завжди пропагувати і просувати саме українську культуру, українську музику, українські наративи", - наголосив співак.

Він також висловив сподівання, що його ситуація "стане поштовхом ще раз замислитись над тим, чим ми з вами наповнюємо свій інформаційний простір". Enleo також пояснив свої зневажливі слова про українську музику.

"Це урок, який я вже для себе засвоїв. З приводу того відео, де я недоречно висловився про українську сцену: на жаль, мої слова були просто вирвані з контексту, тому що я мав на увазі поверхневий шаблонний матеріал, який ми з вами встигли назвати шароварщиною. Звичайно, що я люблю українську музику і надихаюсь українськими виконавцями. Для мене українська музика – це моє життя. І я хочу завжди нею займатися", - додав артист.


 

  • Enleo потрапив у лонгліст Нацвідбору, проте не пройшов до шортліста. Він все ще має шанси опинитися в фіналі, якщо за нього проголосують українці. Продюсера іншого артиста з лонгліста - TESLENKO - обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору ENLEO, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонене.
  • 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025, ще одного учасника фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.

  • До  довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" увійшли 20 українських артистів. Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.

     

Теги:
Новини
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
скандал
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