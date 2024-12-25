"Урок я засвоїв": Enleo прокоментував скандал з прослуховуванням російської музики

Про це він сказав у відеозверненні, поширеному в instagram.

Музикант Enleo, який раніше зізнався, що слухає російську музику, а українську назвав "колхозом", звернувся до своєї аудиторії.

"Для мене ця ситуація стала важливим уроком. Не буду виправдовуватись, це правда, я дійсно прослухав пісні російських виконавців за день до того відео, але хочу зазначити, що з 2022 року в моїй бібліотеці в Apple Music не з'явилося жодної російської пісні. То була виключно історія прослуховувань, але я як артист несу стовідсоткову відповідальність за свої вчинки", - сказав Enleo.

Він зауважив, що ніколи не мав на меті просування російської музики та пропагування російської культури.

"Для мене як людини з Маріуполя Росія — це абсолютне зло. Ще з 2014 року ми з моїми батьками стикнулися з війною і з того моменту намагались завжди пропагувати і просувати саме українську культуру, українську музику, українські наративи", - наголосив співак.

Він також висловив сподівання, що його ситуація "стане поштовхом ще раз замислитись над тим, чим ми з вами наповнюємо свій інформаційний простір". Enleo також пояснив свої зневажливі слова про українську музику.

"Це урок, який я вже для себе засвоїв. З приводу того відео, де я недоречно висловився про українську сцену: на жаль, мої слова були просто вирвані з контексту, тому що я мав на увазі поверхневий шаблонний матеріал, який ми з вами встигли назвати шароварщиною. Звичайно, що я люблю українську музику і надихаюсь українськими виконавцями. Для мене українська музика – це моє життя. І я хочу завжди нею займатися", - додав артист.



