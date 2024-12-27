Співак TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025: на його місце претендують 10 виконавців

Про це повідомляє Суспільне.

Згідно з повідомленням, менеджере виконавця звернувся до Суспільного з проханням відкликати його кандидатуру. Суспільне погодилося та розірвало контракт з артистом.

У зв'язку з цим, на вакантне місце "джокера", десятого фіналіста Нацвідбору, претендуватимуть десять нових виконавців: BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД та Слухай Сашу.

Голосування за цих артистів відбуватиметься у форматі онлайн в мобільному застосунку Дія.

Для визначення порядкового номера учасників, які змагаються за останнє місце фіналіста, буде проведено жеребкування, яке заплановано на найближчий час.

Нагадаємо, що фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року. Наразі до складу дев’яти фіналістів вже ввійшли: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, "ДК Енергетик", Маша Кондратенко та Влад Шериф.