Співак TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025: на його місце претендують 10 виконавців
Український співак Олександр Тесленко, більш відомий як TESLENKO, вибув із лонглиста Національного відбору на Євробачення-2025
Про це повідомляє Суспільне.
Згідно з повідомленням, менеджере виконавця звернувся до Суспільного з проханням відкликати його кандидатуру. Суспільне погодилося та розірвало контракт з артистом.
У зв'язку з цим, на вакантне місце "джокера", десятого фіналіста Нацвідбору, претендуватимуть десять нових виконавців: BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД та Слухай Сашу.
Голосування за цих артистів відбуватиметься у форматі онлайн в мобільному застосунку Дія.
Для визначення порядкового номера учасників, які змагаються за останнє місце фіналіста, буде проведено жеребкування, яке заплановано на найближчий час.
Нагадаємо, що фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року. Наразі до складу дев’яти фіналістів вже ввійшли: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, "ДК Енергетик", Маша Кондратенко та Влад Шериф.
- До списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" увійшли 20 українських артистів. Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.
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