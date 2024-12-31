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Головна Культура Євробачення-2025: Enleo вважає, що не потрапив у шортліст Нацвідбору через скандал з прослуховуванням російської музики

Євробачення-2025: Enleo вважає, що не потрапив у шортліст Нацвідбору через скандал з прослуховуванням російської музики

Дар'я Тарасова
31 грудня, 2024 вiвторок
14:47
Культура

Співак Enleo переконаний, що не пройшов у фінал національного відбору на Євробачення, оскільки суспільство різко відреагувало на скандал з прослуховуванням ним російської музики

Зміст

Про це він сказав під час розмови у студії M1.

Музикант Enleo, справжнє імʼя якого Микита Леонтьєв, розповів про прослуховування артистів, що пройшли у лонгліст нацвідбору на Євробачення-2025. Enleo поділився, що скандал, який вирував навколо нього, впливав на його емоційний стан.

"Я ніколи не потрапляв у скандали, ніколи не робив якихось гучних заяв. І тут, коли почався Нацвідбір на Євробачення, багато конкуренції, багато уваги, і звичайно, все це повитягували, і воно в один момент дало під дих", - зазначив Enleo.

Ідеться про ролик, який завірусився на початку грудня, в якому музикант зізнався, що слухає російську музику, а українську - назвав "колхозом". Сам він під час прослуховування, за його словами, заспівав добре.

"Я здивований тим, як я тоді заспівав. Замість того, щоб проганяти цю пісню перед прослуховуванням, співати, я намагався відволіктися від того, що відбувається навколо мене, щоб нормально почуватися. Я не робив репетицій. Я прийшов і заспівав так, як співав її в студії, тому що я написав цю пісню сам і я знав, як її співати. Тіна Кароль дуже похвалила мій виступ, вокал, я був здивований тим. Вона потім в інтерв'ю говорила, що в мене був один із найкращих виступів", - пригадав Enleo.

Проте артист вважає, що потрапити у шортліст фіналістів йому завадив скандал.

"Але, чому я не потрапив у шортліст? Звичайно, через скандал. Я 100 відсотків у цьому впевнений. Суспільство відреагувало різко на все, що там відбувалося. І я розумію все це. Є ще час потрапити у фінал", - додав Enleo.

  • Enleo потрапив у лонгліст Нацвідбору, проте не пройшов до шортліста. Він все ще має шанси опинитися в фіналі, якщо за нього проголосують українці. Продюсера іншого артиста з лонгліста - TESLENKO - обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
  • Проте TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025. Натомість він зареєструвався на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору на Євробачення у Сан-Марино.
  • Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
  • 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025, ще одного учасника фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.
  • До  довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" увійшли 20 українських артистів. Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.

 

 

Теги:
Новини
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
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