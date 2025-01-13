У Дії стартувало опитування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025

Про це повідомили у Дії.

"Визначте останнього учасника Нацвідбору, який разом з іншими дев’ятьма позмагається за виступ на Євробаченні 2025. Обирайте вже зараз, від усього співочого серця", - йдеться у повідомленні.

Голосування триватиме до 10:00 17 січня. Участь в опитуванні можуть взяти українці віком 14+.

Серед претендентів на місце у фіналі Національного відбору представлені 10 виконавців зі своїми піснями:

ENLEO - SUPERNOVA

МУАЯД - AMNESIA

BRYKULETS - "Кришталі"

Ranrawi - Anymore

GRISANA - Kohoney

Слухай Сашу - "Живи"

MON FIA - Dive Inside

YAGODY - "БрамаЯ"

Starykova Hrystyna - Rise

FIЇNKA - "Культура"