У Дії стартувало опитування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025
У застосунку "Дія" 13 січня розпочалося опитування, хто стане десятим фіналістом цьогорічного Національного відбору на Євробачення
Про це повідомили у Дії.
"Визначте останнього учасника Нацвідбору, який разом з іншими дев’ятьма позмагається за виступ на Євробаченні 2025. Обирайте вже зараз, від усього співочого серця", - йдеться у повідомленні.
Голосування триватиме до 10:00 17 січня. Участь в опитуванні можуть взяти українці віком 14+.
Серед претендентів на місце у фіналі Національного відбору представлені 10 виконавців зі своїми піснями:
- ENLEO - SUPERNOVA
- МУАЯД - AMNESIA
- BRYKULETS - "Кришталі"
- Ranrawi - Anymore
- GRISANA - Kohoney
- Слухай Сашу - "Живи"
- MON FIA - Dive Inside
- YAGODY - "БрамаЯ"
- Starykova Hrystyna - Rise
- FIЇNKA - "Культура"
- 2 січня Суспільне провело жеребкування серед учасників голосування, з яких українці з 13 по 17 січня обиратимуть десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025.
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