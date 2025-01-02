Євробачення-2025: оголосили порядкові номери і назви пісень учасників, які претендують на місце десятого фіналіста Нацвідбору

Про це повідомляє Суспільне.

Відбулося жеребкування серед десяти учасників, які претендують на вакантне місце десятого фіналіста у національному відборі на Євробачення-2025.

На жеребкуванні були присутні виконавці лонгліста та їхні представники. Учасники за алфавітним порядком витягали свої порядкові номери. Саме під ними виконавці будуть представлені в онлайн-голосуванні мобільного застосунку Дія. Окрім номерів, стали відомі і назви пісень.

1. ENLEO - SUPERNOVA

2. МУАЯД - AMNESIA

3. BRYKULETS - "Кришталі"

4. Ranrawi - Anymore

5. GRISANA - Kohoney

6. Слухай Сашу - "Живи"

7. MON FIA - Dive Inside

8. YAGODY - "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna - Rise

10. FIЇNKA - "Культура"

"Цьогоріч ми провели жеребкування для визначення порядку відображення учасників в Дії для максимальної прозорості процесу. Аналогічне жеребкування традиційно відбудеться в другій половині січня для визначення порядку виступів у фіналі. У будь-якому разі закликаємо послухати повні пісні учасників перед голосуванням, щоб обрати найкращий музичний трек. Вони будуть доступні на YouTube-каналі Євробачення Україна", — прокоментувала голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська.

Голосування за десятого фіналіста проходитиме з 13 по 17 січня 2025 року. Пісні учасників голосування стануть доступними у день старту голосування.