Євробачення-2025: оголосили порядкові номери і назви пісень учасників, які претендують на місце десятого фіналіста Нацвідбору
Суспільне провело жеребкування серед учасників голосування, з яких українці з 13 по 17 січня обиратимуть десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025
Про це повідомляє Суспільне.
Відбулося жеребкування серед десяти учасників, які претендують на вакантне місце десятого фіналіста у національному відборі на Євробачення-2025.
На жеребкуванні були присутні виконавці лонгліста та їхні представники. Учасники за алфавітним порядком витягали свої порядкові номери. Саме під ними виконавці будуть представлені в онлайн-голосуванні мобільного застосунку Дія. Окрім номерів, стали відомі і назви пісень.
1. ENLEO - SUPERNOVA
2. МУАЯД - AMNESIA
3. BRYKULETS - "Кришталі"
4. Ranrawi - Anymore
5. GRISANA - Kohoney
6. Слухай Сашу - "Живи"
7. MON FIA - Dive Inside
8. YAGODY - "БрамаЯ"
9. Starykova Hrystyna - Rise
10. FIЇNKA - "Культура"
"Цьогоріч ми провели жеребкування для визначення порядку відображення учасників в Дії для максимальної прозорості процесу. Аналогічне жеребкування традиційно відбудеться в другій половині січня для визначення порядку виступів у фіналі. У будь-якому разі закликаємо послухати повні пісні учасників перед голосуванням, щоб обрати найкращий музичний трек. Вони будуть доступні на YouTube-каналі Євробачення Україна", — прокоментувала голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська.
Голосування за десятого фіналіста проходитиме з 13 по 17 січня 2025 року. Пісні учасників голосування стануть доступними у день старту голосування.
- 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025, ще одного учасника фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.
- Його обиратимуть з 10 артистів (11-й зняв свою кандидатуру) з довгого списку учасників національного відбору. Раніше до нього увійшли 20 українських артистів. Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.
- Enleo потрапив у лонгліст Нацвідбору, проте не пройшов до шортліста. Він все ще має шанси опинитися в фіналі, якщо за нього проголосують українці. Продюсера іншого артиста з лонгліста - TESLENKO - обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
- Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
- Проте TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025. Натомість він зареєструвався на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору на Євробачення у Сан-Марино.
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