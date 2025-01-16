Продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль прокоментувала звинувачення FIЇNKA у плагіаті

Про це вона написала в своєму телеграм-каналі.

Музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль відреагувала на закиди, що лунають на адресу співачки FIЇNKA, яка наразі є лідеркою опитування в Дії за право стати фіналісткою. Конкурсну пісню артистки, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, "Культура" звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía.

"Я радію, що учасники та їхні пісні не залишають байдужими нікого. Жодної схожості пісень немає ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом! У FIЇNKA слово хук звучить як "культура", а в Rosalía — con altura (що означає "поводитися гідно"). Цей закид на схожість пісень у коментарях (їх небагато, дякую свідомим) не є компетентним", - написала музична продюсерка.

Кароль також звернула увагу на те, що в соцмережах учасники лонгліста, з яких українці обирають 10-го фіналіста, почали репостити образливі коментарі та дописи про інших претендентів. Так, зокрема, GRISANA ставить вподобайки коментарям, в яких лідерство FIЇNKA в опитуванні називають "крінжем", а сама FIЇNKA репостить сторіс в instagram із закликом голосувати за неї, бо інакше "виберуть малороса". З попередніх сторіс користувачки, яку репостить FIЇNKA, зрозуміло, що йдеться про Муаяда.

"Всім, хто у списку лонгліста чи не пройшов до нього: ведіть з честю боротьбу, і доля усміхнеться вам. Я знаю хто, але поки спостерігаю", - зауважила Кароль.