Продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль прокоментувала звинувачення FIЇNKA у плагіаті
Між учасниками лонгліста Нацвідбору йде боротьба за місце у фіналі, лунають взаємні образи і звинувачення, зокрема й у плагіаті. Тіна Кароль закликала вести боротьбу з честю
Про це вона написала в своєму телеграм-каналі.
Музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль відреагувала на закиди, що лунають на адресу співачки FIЇNKA, яка наразі є лідеркою опитування в Дії за право стати фіналісткою. Конкурсну пісню артистки, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, "Культура" звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía.
"Я радію, що учасники та їхні пісні не залишають байдужими нікого. Жодної схожості пісень немає ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом! У FIЇNKA слово хук звучить як "культура", а в Rosalía — con altura (що означає "поводитися гідно"). Цей закид на схожість пісень у коментарях (їх небагато, дякую свідомим) не є компетентним", - написала музична продюсерка.
Кароль також звернула увагу на те, що в соцмережах учасники лонгліста, з яких українці обирають 10-го фіналіста, почали репостити образливі коментарі та дописи про інших претендентів. Так, зокрема, GRISANA ставить вподобайки коментарям, в яких лідерство FIЇNKA в опитуванні називають "крінжем", а сама FIЇNKA репостить сторіс в instagram із закликом голосувати за неї, бо інакше "виберуть малороса". З попередніх сторіс користувачки, яку репостить FIЇNKA, зрозуміло, що йдеться про Муаяда.
"Всім, хто у списку лонгліста чи не пройшов до нього: ведіть з честю боротьбу, і доля усміхнеться вам. Я знаю хто, але поки спостерігаю", - зауважила Кароль.
- 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. У застосунку "Дія" 13 січня розпочалося опитування за десятого учасника фіналу, яке триватиме до 17 січня. Він разом з іншими дев’ятьма позмагається за виступ на Євробаченні-2025. Послухати пісні всіх претендентів можна за посиланням.
- Навколо учасників лонгліста, які змагаються за місце у фіналі, вирують скандали. Так, продюсера TESLENKO обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
- Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
- Проте TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025. Натомість він зареєструвався на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору на Євробачення у Сан-Марино.
Пізніше претендента на місце у фіналі Нацвідбору Муаяда звинуватили у сексизмі і українофобії. Він заявив, що не має жодного стосунку до контенту подібного змісту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.19 Купівля 42.19Продаж 42.81
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.21
- Актуальне
- Важливе