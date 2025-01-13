Євробачення-2025: претенденти на місце в десятці фіналістів Нацвідбору оприлюднили конкурсні пісні

Пісні зʼявилися на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

У день старту голосування за десятого фіналіста національного відбору на Євробачення-2025 артисти, що пройшли до двадцятки, але не потрапили одразу у фінал, оприлюднили конкурсні пісні. З них українці обиратимуть останнього - десятого - фіналіста цьогорічного Нацвідбору.

"Про кожного з десяти артистів можна дізнатися більше, переглянувши відео з візитівкою та прослухавши фрагмент виконання пісні в самому застосунку. При цьому закликаємо перед тим, як віддати свій голос, послухати повну композицію на YouTube-каналі "Євробачення Україна". Це дозволить обрати найпотужніший музичний трек", — зауважила голова делегації Оксана Скибінська.

ENLEO - SUPERNOVA

МУАЯД - AMNESIA

BRYKULETS - "Кришталі"

Ranrawi - Anymore

GRISANA - Kohoney

Слухай Сашу - "Живи"

MON FIA - Dive Inside

YAGODY - "БрамаЯ"

Starykova Hrystyna - Rise

FIЇNKA - "Культура"