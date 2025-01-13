Євробачення-2025: претенденти на місце в десятці фіналістів Нацвідбору оприлюднили конкурсні пісні
Учасники лонгліста національного відбору на Євробачення-2025, з яких українці у Дії обиратимуть до 17 січня десятого фіналіста, опублікували свої конкурсні пісні
Пісні зʼявилися на YouTube-каналі "Євробачення Україна".
У день старту голосування за десятого фіналіста національного відбору на Євробачення-2025 артисти, що пройшли до двадцятки, але не потрапили одразу у фінал, оприлюднили конкурсні пісні. З них українці обиратимуть останнього - десятого - фіналіста цьогорічного Нацвідбору.
"Про кожного з десяти артистів можна дізнатися більше, переглянувши відео з візитівкою та прослухавши фрагмент виконання пісні в самому застосунку. При цьому закликаємо перед тим, як віддати свій голос, послухати повну композицію на YouTube-каналі "Євробачення Україна". Це дозволить обрати найпотужніший музичний трек", — зауважила голова делегації Оксана Скибінська.
ENLEO - SUPERNOVA
МУАЯД - AMNESIA
BRYKULETS - "Кришталі"
Ranrawi - Anymore
GRISANA - Kohoney
Слухай Сашу - "Живи"
MON FIA - Dive Inside
YAGODY - "БрамаЯ"
Starykova Hrystyna - Rise
FIЇNKA - "Культура"
- У застосунку "Дія" 13 січня розпочалося опитування, яке триватиме до 17 січня. Українці оберуть останнього учасника Нацвідбору, який разом з іншими дев’ятьма позмагається за виступ на Євробаченні 2025.
- 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025, ще одного учасника фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.
- Його обиратимуть з 10 артистів (11-й зняв свою кандидатуру) з довгого списку учасників національного відбору. Раніше до нього увійшли 20 українських артистів. Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.
- Enleo потрапив у лонгліст Нацвідбору, проте не пройшов до шортліста. Він все ще має шанси опинитися в фіналі, якщо за нього проголосують українці. Продюсера іншого артиста з лонгліста - TESLENKO - обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
- Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
- Проте TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025. Натомість він зареєструвався на кастинг до Una Voce Per San Marino - відбору на Євробачення у Сан-Марино.
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