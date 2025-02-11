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Стала прикладом для багатьох колег і друзів. Олеся Сокур - українська науковиця, яка мріяла зробити світ кращим

Анна Хотіна
11 лютого, 2025 вiвторок
17:07
Суспільство Олеся Сокур

Олеся Сокур - українська науковиця, яка мріяла зробити світ кращим. Доктор біологічних наук, вчена-біохімік, дослідниця клітинного метаболізму. Вона вела дослідження, які могли врятувати безліч життів. Але 1-го січня Росія убила її. Разом зі своїм чоловіком Ігорем Зимою Олеся Сокур загинула у власній квартирі в центрі Києва через влучання російського безпілотника

Зміст

Тепер її ім'я не лише в наукових публікаціях, а й у списку людей, яких забрала війна.

"Ми з нею працювали фактично 14 років в деканаті. Вона була заступником декана, а потім заступником директора з наукової роботи, а я був з виховної роботи. Тому ми з Олесею Вадимівною пройшли тривалий такий спільний шлях в роботі і незважаючи на те, що у нас були абсолютно різні сфери діяльності, насправді вона видатний адміністратор науки і дуже багато зробила для факультету, інституту, університету загалом", - згадує Дмитро Лукашов о директор ННЦ "Інститут біології та медицини".

із архіву Олесі Сокур

 

Олеся Сокур працювала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посадах від молодшого наукового співробітника до заступника директора Інституту біології та медицини з наукової роботи. У 2013-му році захистила докторську дисертацію. Пріоритетним напрямком її дослідження було вивчення процесів, пов’язаних із патологіями шлунково-кишкового тракту.

із архіву Олесі Сокур

 

"Якщо говорити об'єктивно, в неї був такий дуже гострий розум, вона була дуже сучасна, в неї були глибокі знання. З іншого боку, вона була, надзвичайно працездатна. І це їй дозволило досягти таких  результатів і в науці, і в організаційній діяльності", - сказала Наталія Нутрищенко, професорка кафедри біофізики та нейробіології.

Колеги згадують пані Олесю, не лише як професіонала, а й як дуже добру та чуйну людину, на яку можна розраховувати у кризовій ситуації.

"На роботі вона була, з одного боку, така строга, вимоглива, а з іншого боку, була дуже такою доброю людиною. Готова була так підставити плече будь-кому. Якщо могла, то завжди допомагала. Це будь-хто скаже. Просто нема, мені здається,  такої людини, яка б її не любила", - згадує Наталія.

9-го лютого минуло сорок днів із дня загибелі подружжя науковців. В Інституті біології та медицини й досі не можуть оговтатися від втрати.

із архіву Олесі Сокур

 

"Для університету це така символічна втрата. Тобто двоє викладачів, науковців. Одночасно. При тому, що обидва, скажімо, в розквіті сил. І через проблему сприйняття, наше сприйняття війни. Те, що війна там десь далеко. Ну, десь прилітає. Це нас не стосується. Цього разу пронесе,  або не пронесе. Війна скрізь. І ворог скрізь може дістати", - сказав Дмитро Лукашов.

Олеся Сокур була авторкою майже 200 публікацій і зробила вагомий внесок у розвиток біохімії. Пам'ять про неї житиме не лише у наукових публікаціях, а й у спогадах її колег та близьких.

Тетяна Голунова, Оскар Янсонс, телеканал Еспресо

Теги:
Новини
Наука
Україна
Росія
Війна з Росією
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