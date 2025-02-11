Підняли тарифи вдвічі, щоб потім ці гроші під час війни направити не на армію, а уряду Болгарії, – Железняк

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Оборудка вона достатньо зрозуміла. Я відчуваю, що в ході дослідження, як воно пройде, ми ще знайдемо якусь фірму, яка раптом буде пов'язана з одним із менеджерів, які є ефективними в Офісі президента. Але це буде вже окрема історія, яку ми, разом, я сподіваюсь, з вами будемо досліджуватися", – сказав депутат.

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Він додав, що "навіть, якщо це найчистіша транзакція", держава нібито вдвічі підняла українцям тарифи, аби "ці гроші під час війни направити не на армію, ВПО чи соціальні видатки, а віддати їх уряду Болгарії, щоб вони далі охороняли цей реактор".

Железняк зазначив, що подати постанову про блокування можна, але за час поки її розглядатимуть "гроші вже давно з Енергоатому переведуть болгарам".

Що відомо про нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС

2 квітня 2024 року уряд схвалив законопроєкт щодо добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС та передав його на розгляд парламенту. Будівництво цих двох блоків розпочали ще наприкінці 1980-х років, а припинили в 1990 році через мораторій Верховної Ради.

11 квітня 2024 року Енергоатом заявив про початок будівництва п'ятого та шостого енергоблоків Хмельницької АЕС. Третій і четвертий планували добудовувати паралельно.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак наприкінці січня цього року повідомив, що Україна планує завершити добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС за допомогою нового обладнання з Болгарії.

Верховна Рада 11 лютого підтримала законопроєкт щодо закупівлі в Болгарії двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції.