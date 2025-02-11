"Бронетехніку ворог намагається берегти": у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Лиманно-Куп'янському та Сіверському напрямках

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В смузі відповідальності батальйонів бригади "Рубіж"- Лиманно-Куп'янський напрямок, а також Сіверський напрямок, за минулу добу противник продовжував здійснювати спроби штурмових дій. Зокрема, на Куп'янському напрямку було 9 спроб штурмових дій, 12 - на Лиманському і 6 на Сіверському напрямку. Трохи активізувався він на Сіверському напрямку, але всі спроби противника в межах відповідальності наших батальйонів були відбиті, противник успіху не мав", - сказав він.

Данило Борисенко зауважив, що загалом ворог продовжує тенденцію із активним застосуванням артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також активно працює авіація ворога.

"Скидає КАБи по всій смузі фронту, за добу було близько 140 пусків КАБів, це не враховуючи Курського напрямку. І також дуже щільно працює FPV-дронами. Більше 2800 зафіксовано пусків FPV-дронів. Це те, що потрапляє в офіційну статистику, те, що вдається перехопити нашими засобами виявлення. Тактика малих піхотних груп при штурмах зберігається. Противник намагається просуватися в стиках між підрозділами. В основному дуже рідко йде в лобові атаки на якийсь підрозділ і намагається цими малими піхотними групами накопичуватися десь в лісосмугах або в окремих будівлях населених пунктів. При такому накопиченні, якщо їм це вдається, вони вже з нової точки продовжують спроби штурмувати", - розповів він.

Начальник розвідки дивізіону наголосив, що українські військові тримають оборону стійко.

"Намагаємося максимально ефективно знищувати як живу силу, так і техніку противника на тих напрямках, де він її намагається застосовувати. Але на наших напрямках бронетехніку він старається все-таки берегти, тому що вже наші пілоти FPV-дронів її досить ефективно знищують. І останній їхній великий штурм на Сіверському напрямку був десь наприкінці листопада, початку грудня - там силами до батальйону атакували позиції Сил оборони, застосовували близько 30 одиниць бронетехніки, вся вона була вщент спалена. Так що в цьому плані противник економить. Єдине, на чому він не економить, це на "м'ясі", яким він намагається нас закидати, ну, з чим ми намагаємося успішно боротися", - додав Данило Борисенко.