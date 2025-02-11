На вільну територію України з окупації повернули чотирьох дітей

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він розповів, що одним із цих дітей є 17-річний хлопець, який відкрито протистояв русифікації, демонструючи незламну відданість Україні попри загрозу життю.

"15-річним двійнятам завдяки мужності та стійкості дідуся вдалось уникнути примусового навчання в російських школах, просочених пропагандою. А над 10-річним хлопчиком, який утратив батьків під час обстрілу, нависла загроза опинитися в дитячому будинку, проте його бабусі вдалося врятувати онука", – додав Єрмак.

Керівник ОП також подякував команді Save Ukraine за організацію рятувальної місії.