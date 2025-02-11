Зеленський в інтервʼю The Guardian розкритикував початкове небажання Байдена надати Україні зброю
Президент України Володимир Зеленський вважає, що початкове небажання Джо Байдена надати Україні зброю додало впевненості Росії
Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю The Guardian.
Президента України запитали, як увійде Джо Байден в історію: як людина, яка допомогла врятувати Україну, чи той, хто надто повільно реагував на дії Володимира Путіна. Як пише британське медіа, у відповідь Зеленський засміявся та сказав, що на даному етапі це дуже важке запитання.
"Історія показує, що є багато речей, про які ви просто не знаєте. Що відбувалося за лаштунками, які були переговори… Сьогодні важко все це схарактеризувати, адже ми не знаємо всього. Пізніше ми дізнаємося, ми все дізнаємося", - заявив президент України.
В інтервʼю Володимир Зеленський також розкритикував початкове небажання Джо Байдена надати Україні зброю.
"Цей брак впевненості додав впевненості Росії", - вважає Зеленський.
Водночас президент додав, що Україна вдячна за всю допомогу, яка надійшла згодом.
- У січні повідомлялось, що колишній президент США Джо Байден має намір написати книгу після завершення свого терміну, щоб представити свою версію подій щодо президентства й виходу з перегонів 2024 року.
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