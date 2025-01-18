Байден планує написати книгу про своє президентство та вихід із перегонів 2024 року, - Axios
Президент США Джо Байден має намір написати книгу після завершення свого терміну, щоб представити свою версію подій щодо президентства й виходу з перегонів 2024 року
Про це інформує Axios.
Цю інформацію підтвердили в Білому домі, зазначивши, що книга допоможе Байдену сформувати наратив навколо його діяльності на посаді та обставин, що призвели до його рішення не балотуватися вдруге.
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"Власна версія Байдена щодо цих подій майже не зафіксована, окрім його суперечливих тверджень про те, що він міг би перемогти Трампа", - зазначили у виданні.
Якщо цей проєкт буде реалізований, він стане шансом для Байдена повністю викласти свої погляди на те, чого він досяг, та пояснити, чому він обрав певні стратегії під час свого перебування при владі.
- 15 січня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із прощальним зверненням до нації з Овального кабінету.
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