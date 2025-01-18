Байден планує написати книгу про своє президентство та вихід із перегонів 2024 року, - Axios

Про це інформує Axios.

Цю інформацію підтвердили в Білому домі, зазначивши, що книга допоможе Байдену сформувати наратив навколо його діяльності на посаді та обставин, що призвели до його рішення не балотуватися вдруге.

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"Власна версія Байдена щодо цих подій майже не зафіксована, окрім його суперечливих тверджень про те, що він міг би перемогти Трампа", - зазначили у виданні.

Якщо цей проєкт буде реалізований, він стане шансом для Байдена повністю викласти свої погляди на те, чого він досяг, та пояснити, чому він обрав певні стратегії під час свого перебування при владі.