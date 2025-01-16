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У прощальній промові Байден згадав про Україну й попередив про загрози впливу олігархів у США

Олена Будько
16 січня, 2025 четвер
06:02
Світ Джо Байден

Увечері в середу, 15 січня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із прощальним зверненням до нації з Овального кабінету

Зміст

Промову транслювали на офіційних сторінках Білого дому в соцмережах.

Більшість часу 19-хвилинної промови Байден присвятив тому, щоб наголосити на важливості демократії та попередити про ризики, які можуть підірвати демократичні інститути. Перераховуючи досягнення в міжнародній політиці, Байден згадав про підтримку України та зміцнення НАТО.

"На міжнародному рівні ми зміцнили НАТО, Україна все ще вільна, ми випередили Китай у конкуренції й багато іншого", – сказав Байден.

Говорячи про загрози, перед якими зараз опинилася демократія у США, Байден насамперед згадав про зростання впливів олігархії й небезпечну концентрацію влади в руках олігархів. Він акцентував на важливості того, щоб ці надзаможні люди мали ті самі очікування, що й робітники та громадяни середнього класу.

"Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади та впливу, яка буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободам, а також справедливим шансам для кожного просунутися вперед", – наголосив він.

Окрім того, Байден згадав про небезпеки, які несуть соціальні технології та штучний інтелект.

"Я стурбований потенційним зростанням технологічного промислового комплексу, який також може становити реальну небезпеку для нашої країни, – сказав він. – Американці поховані під лавиною дезінформації, що дозволяє зловживати владою. Вільна преса розвалюється, редактори зникають. Соціальні мережі відмовляються від перевірки фактів. Правда заглушається брехнею, яка дається заради влади та прибутку. Ми повинні притягнути соціальні платформи до відповідальності, щоб захистити наших дітей, наші сім’ї та саму нашу демократію від зловживання владою.

Щодо штучного інтелекту, то, на переконання Байдена, він несе великі ризики й великі можливості. Відтак президент США наголосив, що необхідно переконатися, що штучний інтелект працює на благо Америки, а також вживати запобіжних заходів, аби ШІ не породив загрози правам, способу життя, конфіденційності, "тому, як ми працюємо та як ми захищаємо нашу націю".

"В епоху штучного інтелекту як ніколи важливо, щоб люди керували. І як країна свободи, Америка, а не Китай, має очолити світ у розвитку штучного інтелекту", – додав він.

Байден закликав американців поважати демократію та продовжувати долучатися до демократичного процесу, попри те, що "концентрація влади та погоди" спричиняє розкол і може викликати у людей відчуття, наче брати участь у демократії виснажливо. Він привітав демократичні інститути, які лежать в основі Сполучених Штатів Америки.

"Після 50 років перебування в центрі всього цього я знаю, що вірити в ідею Америки означає поважати інституції, які керують вільним суспільством – президентство, Конгрес, суди, вільну та незалежну пресу", – сказав він. – Наша система розподілу влади, стримувань і противаг. Можливо, це не ідеально, але воно підтримувало нашу демократію протягом майже 250 років, довше, ніж будь-яка інша нація в історії, яка коли-небудь пробувала такий сміливий експеримент".

Байден завершив свою прощальну промову, сказавши американцям, що він вірить "в ідею, яку підтримує ця нація".

"Вам, американський народе, після 50 років державної служби я даю слово. Я досі вірю в ту ідею, яку відстоює ця нація. Нація, де сила наших інституцій і характер наших людей мають значення і повинні вистояти, – сказав він. – Тепер ваша черга стояти на варті. Нехай ви всі будете хранителями вогню. Зберігайте віру. Я люблю Америку. Ви теж любите. Хай вас усіх Бог благословить. І нехай Бог береже наші війська. Дякую за цю велику честь".

  • Джо Байден очолював США від 20 січня 2021 року. У політиці він з 1970-х років. Тривалий час він був сенатором від штату Делавер, у 2009-2017 роках - віцепрезидентом в  адміністрації президента США Бараки Обами. 5 листопада 2024 року американці обирали 47-го президента США. Ним став Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня 2025 року. Цього ж дня завершиться каденція Байдена.
Теги:
Новини
Україна
штучний інтелект
Джо Байден
НАТО
США
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